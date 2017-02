Weltberühmt ist unter anderem seine Skulptur "The Sphere" vor dem alten World Trade Center New York. Das acht Meter hohe kugelförmige Kunstwerk wurde Anfang der Siepziger Jahre auf der Plaza vor den Türmen aufgestellt und bildete das Zentrum der Anlage. Die Anschläge vom 11. September 2001 überstand die Skulptur fast unbeschädigt. 2002 wurde sie als Mahnmal für die Terror-Opfer im New Yorker Battery Park aufgestellt. Im März 2012 wurde beschlossen, dass "The Sphere" auf die Plaza des neuen World Trade Center zurückkehrt.

Fritz Koenig mit einem Modell seiner Skulptur "The Sphere" im Jahr 2002 Bildrechte: dpa

Koenig wurde 1924 in Würzburg geboren. 1964 wurde er auf den Lehrstuhl für Plastisches Gestalten an der TU München berufen. Zu seinen weiteren bekannten Werken zählen das Mahnmal der Bundesrepublik Deutschland im ehemaligen Konzentrationslager Mauthausen und ein Mahnmal für die Opfer des Terroranschlags bei den Olympischen Spielen in München 1972. Außerdem stehen Werke Koenigs vor dem Schloss Bellevue in Berlin und vor der deutschen Botschaft in Madrid.