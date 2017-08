Die Burg Lohra - auch Groß Lohra, Großlohra, Schlossberg oder Löhra genannt - auf dem Bergsporn bei Nordhausen in Thüringen beherbergt eine der seltenen romanischen Doppelkapellen aus staufischer Zeit. Doppelkapellen sind zweistöckige Sakralbauten, deren Etagen durch eine Öffnung auch akustisch miteinander verbunden sind, sodass die Herrschaft in der oberen Etage und das Fußvolk in der unteren Etage beten konnte.