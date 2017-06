Als Luther 1519 bei der "Leipziger Disputation" mit Kirchenmännern stritt, führte der Thomanerchor im Rahmenprogramm die Messe "Et ecce terrae motus" von Antoine Brumel auf. Am Dienstag treten die Ensembles Amarcord und Calmus mit dem Stück in der Thomaskirche erstmals gemeinsam auf.

Lange hielt man Thomaskantor Georg Rhau für den Komponisten der 12-stimmige Messe, die nach dem Eröffnungs-Gottesdienst der Leipziger Disputation für Furore sorgte, aber doch nie wirklich mehr irgendwo aufgetaucht war. Doch so anspruchsvoll, wie Ohrenzeugen das Stück beschrieben hatten, konnte Rhau, eher Schulmann und Verleger als Meisterkomponist, es nicht gewesen sein. Nur eine Handvoll so kunstvoller Messen gibt es. Und Indizien führten erst vor ein paar Jahren zu dem Franzosen Antoine Brumel, der die Kontrapunktik in so betörende Klänge gebracht hatte.

Es ist ja auch passend: 'Und die Erde bewegte sich', 'Et ecce terrae motus' das Motto – wenn man das jetzt mal symbolisch auf die Disputation überträgt, dann hat das durchaus noch eine wichtige Aussage dazu. Ludwig Böhme Gründungsmitglied des Calmus-Ensembles

Ludwig Böhme hatte die Idee, die 12-stimmige Brumel-Messe zurück in die Thomaskirche zu bringen. Nun sind Calmus aber zu fünft …

Und dann habe ich eigentlich nicht lange gebraucht, bis ich dachte, Mensch, das wäre doch mal ein Anlass, Calmus und Amarcord mal gemeinsam etwas machen zu lassen. Und dann begannen wir zu disputieren und hatten eigentlich gar nicht lange Streitgespräch, sondern waren uns schnell einig, dass jetzt die Zeit gekommen ist, das mal zusammen anzugehen. Ludwig Böhme Gründungsmitglied des Calmus-Ensembles

Das Ensemble Amarcord Bildrechte: Martin Jehnichen Und so kamen nach 25 Jahren Amarcord und 18 Jahren Calmus die beiden Leipziger Vokal-Großmeister zusammen. Um zwei Gastsängerinnen ergänzt, kommt es am Dienstag also zum musikalischen Gipfeltreffen in der Leipziger Thomaskirche. Beide Ensembles stehen ja dafür, was a-cappella für die Stadt bedeutet, zwei große, feste Säulen in der Vokalmusikszene, die offensichtlich schon in den Proben große Freude am Zusammensingen hatten.

Also, was mich sehr beeindruckt hat von Anfang an, dass wir alle miteinander eine musikalische Sprache sprechen, die wenig Worte dazu braucht. Die Messe ist für meinen Geschmack perfekt besetzt, so, wie sie ist. Und die Kompetenz jedes einzelnen Ensemble-Sängers ist für mich musikalisch ganz beglückend, da ein Zwölftel zu sein. Und das fühlt sich gut an, das Klanggebäude der Messe mit zu gestalten, mit zu erleben und dann zum Konzert verwirklicht zu sehen. Ludwig Böhme Gründungsmitglied des Calmus-Ensembles

Und da kann sich Daniel Knauft von Amarcord nur anschließen:

Schon bei den Proben überkam mich oft diese Gefühl, da wehen so die Jahrhunderte über einen. Es hilft einem wirklich, 500 Jahre zurückzugehen und sich vorzustellen: Das haben wirklich unsere Vorgänger musiziert. Es gibt viele Gründe, die dafür sprechen, dass es so oder so ähnlich geklungen haben mag. Und das natürlich in unserem gemeinsamen Wohnzimmer am Grab Bachs aufführen zu können, fast genau 500 Jahre später, da schließt sich ein Kreis, der auch das Symbol des tempus perfectum ist, mit dem die Messe beginnt – alles genau richtig, finde ich. Daniel Knauft Bassist bei Amarcord

Alles genau richtig, anders kann man "Et ecce terrae motus", dieses Meisterwerk des Kontrapunkts, tatsächlich nicht bezeichnen. Und eine musikalische Disputation sondergleichen.

Die Zwölfstimmigkeit bietet natürlich eine riesige Fülle an Ornamentik. Man kann das mit einer großen gothischen Kathedrale vergleichen, die bis in den letzten Winkel des Turmes verziert ist und an Stellen verziert ist, die nie ein Mensch auch nur zu Gesicht bekommt, und trotzdem sind die Verzierungen da. Man spürt irgendwie, dass die da sind und dass das Werk perfekt ist. Und so ist das auch bei der Messe. Man wird sicherlich nicht jeden einzelnen Schnörkel oder jede kleine Kunstfertigkeit heraushören können, trotzdem sind sie da. Ludwig Böhme Gründungsmitglied des Calmus-Ensembles

Ein Prächter, pulsierender Klang

Nur staunen lässt sich über die Fantasie und Abwechslung, mit der Brumel ein dichte Stimmnetz mit aufscheinenden gregorianischen Melodien durchsetzt, wie kleine Motive durch die Stimmen wandern, sich Gruppen herauslösen, wie zwei-, ja dreifacher Kanon und Mehrchörigkeit entstehen und alles kunstfertig in prächtigem, waberndem, pulsierendem Gesamtklang gipfelt. Das ist wirklich magisch, gerade auch mit der Stimmkultur, die Amarcord und Calmus pflegen.

Das Werk ist ganz klassisch wie eine Messe aufgebaut. Amarcord und Calmus nehmen sich nur eine Freiheit: Die Stimmbücher der Brumel-Messe waren nämlich im Agnus Dei so schlecht, dass es sich nicht rekonstruieren ließ. Aber mit Nicolas Gomberts Messe über den gleichen Cantus firmus war leicht ein auch 12-stimmiger Schluss gefunden.

Allerdings bleibt nun für die Hörer in der Leipziger Thomaskirche die Qual der Wahl: Versuchen sie, viele Ornamente dieses musikalischen Meisterwerks zu entdecken, oder erfreuen sie sich an dem opulenten Gesamtklang dieser beiden grandiosen Ensembles in der musikalischen Disputation? In jedem Fall wird dieses außergewöhnliche Konzert für eine Menge Gesprächsstoff sorgen.