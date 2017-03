Carl-Einar Häckner hat schon mehrere Superlative in seinem Heimatland abgeräumt. Er wurde Anfang der Neunziger zum "Sexiest Man" in Schweden gewählt, ein paar Jahre später verlieh ihm der schwedische Humorverband den Preis "Lustigster Schwede des Jahres".

Er selbst bezeichnet sich als "Extremkomiker, Einsamunterhalter und Mensch". Vor allem würde aber wohl die Berufsbezeichnung Zauberer auf ihn zutreffen. Trash-Zauberer wohlgemerkt. Denn Häckner zaubert keine springenden Kaninchen aus seinem Zylinder, sondern tote. In seinen Shows braucht der Komiker zum Wodka-Eingießen keine Hände und zum Klavierspielen keine Tasten. Inzwischen ist er damit nicht nur zum Super-Star in Schweden avanciert, sondern auch über die Landesgrenzen bekannt.

In einer Fernsehsendung steckt er sich ein Kondom in die Nase, um es sich danach durch den Mund wieder herauszuziehen. Ein Trick, der noch lange Zeit danach mit ihm in Verbindung gebracht wird.

Er geht mit mehreren Programmen auf Tour, tritt in Comedy Clubs auf und gewinnt Fernsehpreise. Doch ist die lustige Zauberei nicht seine einzige Leidenschaft, mit der er sich in die Öffentlichkeit wagt. Häckner fängt an zu schauspielern, eine Band zu gründen und Kolumnen in einem Magazin für Metallarbeiter zu schreiben, was er auch heute immer noch tut. Zwischen den Tricks findet er zudem die Zeit, Wirtschaft zu studieren.