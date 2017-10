In den ersten Jahren nach der Revolution war die Welt für die meisten Kubaner noch in Ordnung: Der Imperialismus, so sahen sie es, war besiegt, die Ausbeutung beseitigt, ein großes Aufbau-Werk konnte beginnen. Die Karibikinsel ertrank beinahe in Verehrung für die Führer der Revolution – und diese Euphorie griff auch über auf noch sehr kleine Kubaner. Einer von ihnen: Boris Luis Santa Coloma. Sein Vater war beim Sturm auf die Moncada gefallen, seine Tante Haydée Santamaría gehörte zum Freundeskreis Che Guevaras. Als Boris Luis sieben Jahre alt war, durfte er mit der Tante, heute würde man sagen: zu einer Audienz beim Comandante – ein Privileg und somit unvergessliches Erlebnis.

Die Nachricht vom Tode des Comandante Jahre später traf Kuba wie ein Schock, erinnert sich Coloma. Seine Tante, damals noch eine moralische Instanz der Revolution, schrieb einen Brief an den Toten. Der Brief, so Coloma, erschien auf dem Cover der "Granma", dem Zentralorgan der kubanischen KP. Ein Brief von tiefer Trauer:

"Seit 14 Jahren sehe ich nun schon unendlich geliebte Menschen sterben. Heute fühle ich mich des Lebens müde. Ich glaube, ich habe zu viel erlebt. Die Sonne scheint mir nicht mehr so schön wie einst, die Königspalme weckt keine Lebensfreude mehr in mir."

Haydée Santamaría in einem Brief an den toten Che Guevara

Zugleich zeigt der Brief, wie bald schon ein posthumes Bild entstand von Che Guevara – das Bild des reinen Revolutionärs, des hell leuchtenden Vorbilds:

"Alles, was Du erschaffen hast, war perfekt. Eine Kreation allerdings war einzigartig: die Deiner selbst. Du hast gezeigt, dass der Neue Mensch möglich ist. Alle haben wir gesehen, dass der Neue Mensch Wirklichkeit ist, dass er existiert – in Dir."

Guevaras Vision vom "Neuen Menschen"

Ließ Guevara Abtrünnige hinrichten?

Kritiker sagen, die Verfahren hätten keinesfalls rechtsstaatlichen Mindeststandards entsprochen. Viele Kubaner seien zu Unrecht zu langjährigen Haftstrafen oder gar zum Tode verurteilt worden. Guevara habe zahlreiche Exekutionen persönlich angeordnet. Mindestens 216 seien namentlich belegt. Aus dem Ausland hagelte es Proteste. In einer vielbeachteten Rede vor den Vereinten Nationen 1964 ging der kompromisslose Revolutionär darauf ein mit dem Hinweis, Kuba stecke nun mal in einem Kampf auf Leben und Tod.

Revolutionärer Kampf war für Che Guevara immer ein Kampf auf Leben und Tod. Stalin war ihm darin Vorbild – so wie ihm auch Maos und Kim Il Sungs Radikalität imponierte. Ausgerechnet die mörderischsten Despoten der kommunistischen Welt waren dem Argentinier Quelle der Inspiration. Die nach-stalinsche Sowjetführung hielt er für Weicheierei. Als Chruschtschow in der Kuba-Krise 1962 im letzten Augenblick einlenkte, ließ Guevara Redakteure vom US-amerikanischen "Daily Worker" wissen, er, der Che, hätte Atomraketen auf die USA gefeuert, wenn die Russen es zugelassen hätten.