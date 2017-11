Die Jazztage Dresden warten in diesem Jahr mit beachtlicher internationaler Prominenz auf. In der Elbestadt treten u.a. die Jazzrocker Chick Corea und Al Di Meola, die Sängerinnen Rebekka Bakken, Stacey Kent und Ute Lemper sowie die Tastenvirtuosin Barbara Dennerlein auf, so die Festivalveranstalter am Mittwoch in Dresden. Jazz gibt es in den nächsten Wochen in ganz Dresden. Die Auftrittsorte des Jazzfests reichen vom Jazzclub Tonne, über das Societaetstheater oder den Dresdner Piano Salon bis zum Kulturpalast.

Klaus Doldinger bertreitet das Abschlusskonzert Bildrechte: IMAGO Es ist die 17. Ausgabe des Festivals, das sich als größtes Jazzfest Mitteldeutschlands versteht. Das Eröffnungskonzert am 2. November bestreitet im QF Quartier an der Frauenkirche unter anderem Christian von Richthofen, Oded Kafri, Luca Stricagnoli, und Marion Fiedler. Den Abschluss bildet am 26. November das Konzert von Jazzlegende Klaus Doldinger mit seiner Band Passport im Schauspielhaus. In diesem Jahr kooperieren die Jazztage erstmals mit der Initiative "Musik zwischen den Welten", einer Dresdner Konzertreihe zwischen Tradition und Moderne.

Dorfjubiläum war Gründungsgrund