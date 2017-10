Mit Thomas Eitler-de Lint bekommt die Oper Leipzig einen Österreicher als neuen Chorleiter. Wie die Oper am Freitag mitteilte, übernimmt der 51-Jährige die Stelle am 14. November von Alessandro Zuppardo, der sich nach fünf Jahren neuen Projekten zuwende. Eitler-de Lint sagte, es sei ihm eine Ehre, in der Musikstadt Leipzig diesen traditionsreichen Opernchor zu leiten. Er wolle gemeinsam mit dessen Mitgliedern die Geschichte des Chores fortschreiben.

Der gebürtige Wiener kommt vom Staatstheater Darmstadt (Hessen), wo er seit 2014 Chordirektor ist. Seine Karriere begann an der Wiener Volksoper und führte ihn nach Koblenz, Bremen sowie an die Nationale Oper in Amsterdam. Zudem arbeitete er mit Rundfunkchören zusammen, bei den Bayreuther Festspielen und an den Opernhäusern in Zürich und Hannover sowie als Dirigent mit der Rheinischen Philharmonie oder dem WDR Rundfunkorchester.

200-jährige Tradition