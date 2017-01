Verhüllungskünstler Christo gibt sein Flussprojekt "Over the River" auf. Das teilte er am Mittwoch in einem Gespräch mit der "New York Times" mit. Im Rahmen des Projekts sollten knapp zehn Kilometer des Arkansas River im US-Staat Colorado mit Silberstoff abgedeckt werden. Das Aus für das Projekt begründete der 81-jährige Künstler mit den Worten:

Hier ist die US-Bundesregierung unser Vermieter. Sie besitzt das Land. Ich kann kein Projekt machen, dass diesem Vermieter zugute kommt. Christo, Verhüllungskünstler

Künstler Christo Bildrechte: dpa Seit 20 Jahren habe er das Projekt "Over the River" im Blick gehabt. In der Zeit habe er fünf rechtliche Auseinandersetzungen geführt. Denn in diesen 20 Jahren hat auch die US-Regierung mehrfach gewechselt. Mit den Planungen zu "Over the River" hatten Christo und seine im Jahr 2009 verstorbene Frau Jeanne-Claude schon begonnen, als Bill Clinton noch regierte. Seit vergangener Woche nun ist Donald Trump als 45. Präsident der USA im Amt. Christo dazu:

Die Entscheidung spricht für sich. Mein Entscheidungsprozess war, dass ich wie viele andere nie glaubte, dass Trump gewählt werden würde. Christo

Der verhüllte Reichstag in Berlin (1995) Bildrechte: dpa Der 1935 in Bulgarien geborene Künstler, der mit bürgerlichem Namen Christo Wladimirow Jawaschew heißt, ist vor allem für die Verhüllung des Berliner Reichstages im Jahr 1995 bekannt. Den Großteil seiner Verhüllungsprojekte realisierte er gemeinsam mit seiner Frau Jeanne-Claude (1935-2009).



Im Juni 2016 eröffnete er sein begehbares Projekt "The Floating Piers" auf dem italienischen See Iseo. Ab sofort wolle der Künstler seine gesamte Zeit und Energie in sein Lebensprojekt "Mastaba" stecken, an dem Christo schon sein 1977 arbeitet. Dazu soll eine 150 Meter hohe Skulptur aus knapp 400.000 Ölfässern in den Vereinigten Arabischen Emiraten errichtet werden.