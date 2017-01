Abdulkader Al Omars Voraussetzungen für die eigene Integration in Deutschland standen von Anfang an nicht zum Besten. Die Schulbildung des jungen Syrers ist dürftig. Einen Beruf hat er nicht gelernt in Syrien. In Deutschland tut er sich schwer mit dem Erlernen der deutschen Sprache. Vor allem fehlt es ihm an Motivation für das Grammatik- und Vokabeln-Pauken. Und so fällt seine Prognose eher schlecht aus. Der junge Syrer scheint selbst zu spüren, dass Deutschland für ihn voraussichtlich keine Heimat werden wird.