Claudio Monteverdi schwärmt. Er ist wahrlich zufrieden mit seinem Leben in der Republik Venedig, als Kapellmeister am Markusdom. Mit der Kunstverständigkeit des Publikums, mit der Arbeitssituation, mit der Anerkennung, die er sowohl ideell wie materiell erfährt. Seine Vorgänger, beteuert er, hätten allenfalls die Hälfte von ihm verdient.

Dass er sein Geld wert ist, davon überzeugt sind nicht nur die Zeitgenossen. Auch die Biographen heute. Seine Madrigale stellten "den Höhepunkt und Abschluss einer Gattungsentwicklung" dar, schreibt Wulf Konold, seine Oper "L´Orfeo" markiere "... den Beginn einer Gattungsentwicklung, wenn man die Individualität und Lebensfähigkeit des Werkes und seinen Rang als historisches Schlüsselwerk meint." Silke Leopold wiederum betont in ihrer Monteverdi-Biographie die "emotionale Wirkungsmacht" seiner Musik.

Monteverdis Oper "L´Orfeo" wird noch heute aufgeführt, hier in einer Inszenierung der Bayerischen Staatsoper München 2014 Bildrechte: IMAGO

Monteverdis Leben beginnt in Cremona als Sohn eines Chirurgen und Wundarztes. Erste Beweise seines Könnens liegen 1582 vor - eine Sammlung von Motetten. Von Cremona führt sein Weg nach Mantua und an den herzoglichen Hof. Monteverdi beginnt als Bratschist und steigt am Anfang des 17. Jahrhunderts zum Hofkapellmeister auf - nachdem er sich selbst für das Amt vorgeschlagen hat: