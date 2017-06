Claus Peymann zum 80. "Natürlich bin ich autoritär"

Claus Peymann war Bernhard-Freund, Regisseur und Schauspieldirektor in Stuttgart, dann Intendant in Bochum, später Intendant am Burgtheater Wien und bis jetzt am Berliner Ensemble. Thomas Bernhard hat Claus Peymann sogar ein Stück geschrieben.

Wie kein Zweiter prägte Peymann west- und gesamtdeutsche Theatergeschichte. In Stuttgart war die RAF sein politisches Theaterthema. Peymann sammelte für Zahnersatz für Terroristen, darüber regten sich viele auf. In Bochum und vor allem in Wien waren es dann deutsche Befindlichkeiten - Peymann brachte auf die Bühne, was gerne vergessen werden sollte. In Bernhards "Heldenplatz" die Mitschuld der Österreicher am Dritten Reich - gerne bezeichneten die sich als "erstes Opfer". Die Uraufführung war ein Riesenskandal.



Im wiedervereinigten Deutschland ging er nach Berlin an die Brecht-Bühne und trug zuletzt auch feines Arbeiterzwirn. Allerdings war es nicht so sehr Brecht, sondern Peter Handke und Thomas Bernhard, die Peymann aufführte, oft auch uraufführte. Mit markigen Worten meldet sich Peymann auch gerne in Kulturdebatten zu Wort.