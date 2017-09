Der US-Comicautor Len Wein ist am Sonntag im Alter von 69 Jahren gestorben. Die Comicverlage DC und Marvel bestätigten das am Montag. Die Todesursache war zunächst nicht bekannt.



Wein hat in der Comicbranche einen legendären Ruf. Er ist unter anderem der Erfinder des Comic-Helden "Wolverine", dessen Abenteuer auch erfolgreich verfilmt wurden.