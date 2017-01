Schauspieler Benedict Cumberbatch ist für "Sherlock"-Fans die perfekte Verkörperung des Meisterdetektivs. Nun wollen Ahnenforscher herausgefunden haben, dass er sogar mit dessen Schöpfer Sir Arthur Conan Doyle verwandt ist. Cumberbatch und Doyle seien Cousins 16. Grades heißt es in einer Mitteilung der Ahnenforschungs-Webseite ancestry.com.

Benedict Cumberbatch Bildrechte: dpa Wie die Ahnenforscher weiter mitteilten, sei der gemeinsame Vorfahre von Cumberbatch und Doyle der um 1340 geborene John of Gaunt, ein Sohn des englischen Königs Edward III. Dies sei bei der schrittweisen Zurückverfolgung der Stammbäume der beiden Männer deutlich geworden. Laut Forscherin Michelle Ercanbrack habe die Erkenntnis, dass Cumberbatch verwandschaftliche Beziehungen zum britischen Köngshaus habe, die Wissenschaftler besonders vorangebracht. So habe man auf gut überlieferte Stammbäume zurückgreifen können. Zudem seien Tauf- und Sterberegister, Dokumente von Volkszählungen, Todesanzeigen sowie Grundbücher und Grabsteine analysiert worden.

Große Fangemeinde der "Sherlock"-Bücher und Serie

Am Neujahrstag ist in Großbritannien die vierte Staffel der erfolgreichen BBC-Serie "Sherlock" mit Benedict Cumberbatch in der Hauptrolle und Martin Freeman als Dr. Watson angelaufen. Im Frühjahr wird die dreiteilige Serie auch in Deutschland, im Ersten, gezeigt.

Arthur Conan Doyle (1859-1930) Bildrechte: IMAGO Der 1859 in Schottland geborene Schriftsteller Arthur Conan Doyle schrieb die Romanvorlage für die erfolgreichen Verfilmungen der Abenteuer von Sherlock Holmes in den 1880er-Jahren. Im Alter von 28 Jahren, 1887, veröffentlichte er die erste Geschichte unter dem Titel "A Study in Scarlet" ("Eine Studie in Scharlachrot"). Typisch für Doyle und neuartig in der damaligen Kriminalliteratur war das forensische Vorgehen der Hauptfigur. Mit jeder der insgesamt 56 Kurzgeschichten und jedem der vier Romane wuchs die Fangemeinde des Meisterdetektivs stetig.

Seit 2010 als "Sherlock" erfolgreich

Bendict Cumberbatch wurde 1976 in London geboren und studierte an der London Acandemy of Music and Dramatic Art. Seinen Durchbruch als Schauspieler erlangte er mit seiner Verkörperung des Wissenschaftlers Stephen Hawking in "Hawking - Die Suche nach dem Anfang der Zeit" (2004). Erfolge feierte er auch mit den Filmen "Der Hobbit", "Star Trek Into Darkness" und "The Imitation Game - Ein streng geheimes Leben". Für diesen Film und seine Darstellung des homosexuellen Mathematikers Alan Turing, der maßgeblich an der Entschlüsselung der "Enigma"-Funksprüche im Zweiten Weltkrieg beteiligt war, wurde Cumberbatch 2015 für den Oscar nominiert. Seit 2010 spielt er die Titelrolle in der BBC-Serie "Sherlock".