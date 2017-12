Reaktion auf Trumps Jerusalem-Entscheidung Daniel Barenboim fordert Anerkennung des Staates Palästina

Der Dirigent und Pianist Daniel Barenboim hat sich im Nahostkonflikt für die Anerkennung des Staates Palästina stark gemacht. Barenboim schrieb in einem Beitrag für die Wochenzeitung "Die Zeit", man könne keinen Kompromiss zwischen zwei Völkern, noch nicht einmal zwischen zwei Menschen erwarten, die einander nicht anerkennen würden.

Damit reagierte Barenboim auf die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen und die US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen. Barenboim schrieb, er appelliere an den Rest der Welt: "Erkennen Sie Palästina als Staat an, so wie Sie Israel als Staat anerkannt haben." Eine gleichberechtigte Zweistaatenlösung wäre Barenboim zufolge der einzige Weg zu Gerechtigkeit für die Palästinenser und zu Sicherheit für Israel.