Daniil Granin Daniil Alexandrovic Granin (eigtl. German) wurde am 1. Januar 1919 als Sohn eines Försters und einer Schneiderin in Wolyn (Gebiet Kursk) geboren. Sein Vater wurde im Zuge der "Stalinschen Säuberungen" nach Sibirien deportiert.



Am Leningrader Polytechnikum schloss Granin 1940 das Studium der Elektrotechnik ab.



1941 meldete er sich freiwillig zum Dienst in der Roten Armee. Er kämpfte als Infanterist und Kommandant einer Panzereinheit u. a. an der Leningrader Front. Er erhielt den Orden der Roten Fahne und den des Roten Sterns. 1942 wurde Granin Mitglied der KPdSU.



Ab 1949 arbeitete er als Mitarbeiter eines Forschungsinstituts. Sein literarisches Debüt erfolgte im Jahre 1949 noch unter dem Namen German in der Literaturzeitschrift "Zvezda" (Stern).



Granin lebte und arbeitete in St. Petersburg. Am 4. Juli 2017 ist er dort im Alter von 98 Jahren in einem Krankenhaus gestorben.