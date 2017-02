Martin Gotthard Schneider erhielt 1996 das Bundesverdienstkreuz am Bande Bildrechte: IMAGO

Komponiert hat ihn der evangelische Theologe und Kirchenmusiker Martin Gotthard Schneider 1961 für Wettbewerb der Evangelischen Akademie Tutzing für neue geistliche Lieder. Schneider bekam nicht nur dort den ersten Preis, sein einprägsames Lied wurde ein Riesenerfolg, sogar international. Obwohl zahlreiche Theologen und Kirchenmusiker es anfangs ablehnten, da ihnen die Melodie zu simpel erschien. Doch die Begeisterung der Massen überzeugte letztlich auch sie.



Sechs Wochen lang hielt sich das Stück 1963 in der Hitparade. Dies war nie zuvor und auch nachher keinem anderen Kirchenlied vergönnt. "Danke" ist natürlich in christlichen Gesangsbüchern zu finden - in evangelischen wie in katholischen. Und es wurde in mehr als 25 Sprachen übersetzt.



Nun ist der Komponist von "Danke", Martin Gotthard Schneider, im Alter von 86 Jahren am Freitagabend in Konstanz gestorben. Seine Familie machte die traurige Nachricht öffentlich. Er wird den Menschen jedoch mit seinem Lied "Danke" in Erinnerung bleiben, wahrscheinlich sogar für Generationen.