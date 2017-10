Unmittelbar vor der Frankfurter Buchmesse wird in der Branche und in den Feuilletons über neue und alte Lesegewohnheiten und über die ökonomische Situation der Verlage und des Buchhandels diskutiert. Deutschland ist immer noch ein Land mit einer breit aufgestellten und vielseitig ausgerichteten Literaturlandschaft: Publikums- und Nischen-Verlage, öffentlich geförderte Literaturfestivals, Bibliotheken und jeden Tag zahlreiche Buchbesprechungen in Zeitung, Internet und Rundfunk.

Ein gedrucktes Buch kann man verschenken oder verleihen. E-Books nicht. Bildrechte: IMAGO

Literarische Texte durchziehen mittlerweile nicht nur in gedrucktem, sondern auch in digitalem Format die kulturelle Gegenwart. Eröffnet sich damit aber nicht auch eine neue Konkurrenz-Situation? Papier gegen Bildschirm, gedrucktes Buch gegen E-Book? Neuerscheinungen gedruckter Bücher werden bereits nach ein paar Monaten für wenige Euro privat oder in modernen Antiquariaten weiterverkauft. Und so beklagt der Buchhandel auch in diesem Jahr vor der Frankfurter Buchmesse einen Rückgang der Verkäufe im Print-Bereich. Immer mehr Menschen wechseln als Leser zu den digitalen Medien, tragen gar Kisten voller Bücher - einstige Schätze - ins Antiquariat oder gleich in den Müll. Was ist es also wert, das Buch, neu oder alt, und wie sieht seine Zukunft aus?