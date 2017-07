Vor Album Nummer zwei herrscht häufig Zeitdruck

Woran das liegt? Man könnte mehrere Gründe anführen: der Reiz des Neuen ist weg, Hörer und Plattenfirmen wollen immer neue Stars, das Karussell dreht sich immer schneller. Außerdem hat man sein komplettes, bis zum Debütalbum gelebtes Leben Zeit für die Songs. Da steckt dann oft alles drin, was bisher erlitten und genossen, gedacht und verworfen wurde. Vom Debüt-Destillat der ersten Jahre bis zum Nachfolgealbum bleiben oft nur 12-18 Monate, dann muss nachgelegt werden, weil die Maschine läuft.

Oft werden Künstler aber nach dem ersten Erfolg gnadenlos auf Tour geschickt, haben also gar keine Zeit mehr zum Songschreiben. Touren ist heute, wo Künstler oft sogenannte 360-Grad-Verträge haben und mit CDs nicht mehr wirklich Geld verdienen, noch wichtiger als in den siebbziger und achtziger Jahren, als man vor allem auf Tour ging, um mehr Platten zu verkaufen. Was das exzessive Touren mit jungen Künstlern machen kann, haben wir gerade bei Adele erlebt. Kate Bush zum Beispiel ging zu Beginn ihrer Karriere auf Tour und gab dann erst 35 Jahre später wieder 22 Konzerte - alle in London am selben Ort. Keine Tour. Nicht alle sind so klug oder renitent wie Kate Bush.

Nirvana wurden erst im zweiten Anlauf zu Weltstars

Kurt Cobain Bildrechte: IMAGO Kurt Cobain hat mit seiner Band Nirvana gleich zwei Sachen bewiesen: Das zweite Album kann um Längen besser sein als das erste, und Touren und Superstardom wirken sich auf die Seele nicht unbedingt förderlich aus. Aber der Quantensprung zwischen dem ersten Album "Bleach" und dem Nachfolger "Nevermind" stellt natürlich den ganzen Mythos vom schwierigen zweiten Album in Frage. Und da waren Nirvana nicht die einzigen. "Definitely Maybe", das Debüt von Oasis, war sehr gut, aber der Nachfolger "(What's the Story) Morning Glory" war perfekt, eines der besten Popalben überhaupt, ein Monument, bis heute. Noel Gallagher hatte vorher so seine Zweifel ...

Als ich "Live Forever" und "Supersonic" geschrieben habe, war ich 21, hab auf Stütze gelebt, es ging mir nicht sonderlich gut. Danach war alles anders, deshalb habe ich keine Ahnung, ob ich jemals wieder solche Songs schreiben kann ... ich bin nicht mehr arbeitslos ... nicht mal mehr jung. Noel Gallagher

Glen Hansard beim Rudolstadt-Festival 2016 Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Hört man also genau hin, ist doch nicht so viel dran am schwierigen zweiten Album? Doch! Einer unser Lieblinge bei MDR KULTUR, Glen Hansard, legte 2012 nach über 20 Jahren mit seiner Band The Frames sein Solo-Debütalbum "Rhythm & Repose" vor, ein großer Wurf, der nochmal alles vereinte, was der umtriebige Ire bis dahin musikalisch erlebt hatte. Mit dem Album war er dann vor allem in Deutschland beschäftigt, daran war auch der wunderbare Musikfilm "Once" nicht unschuldig. Hansard, so scheint es, gibt seither die meisten Konzerte in Deutschland. Aber mit seinem Nachfolge-Album "Didn't He Ramble" tat er sich äußerst schwer, was man dem Album auch anhört. Und das lag ganz sicher am ununterbrochenen Touren.

Ansonsten gibt es zu jeder These natürlich jede Menge Antithesen: "Bringing Down the Horse", das zweite Album von Jakob Dylans Band The Wallflowers: ein Meisterwerk. "Being There", Wilcos zweites Album: Ein Monolith, der auch das weiße Album des Countryrock genannt wird. Oder "Communique", der Nachfolger nach dem Debüt der Dire Straits mit "Sultans of Swing" – kein bisschen schlechter als das erste Album. Danach kommt dann natürlich das dritte Album, aber das ist eine andere Geschichte.

Wenn wir 18 gewesen wären, als das erste Album rauskam, wäre es anders gewesen. Aber wir waren schon zu alt, sonst wären wir vielleicht schon tot. Erfolg hat nämlich auch seine guten Seiten, keiner quatscht dir rein, mach, was du willst ... die Plattenfirma hat mir nie reingeredet, du hast die Chance, dich zu entwickeln, deshalb liebe ich es, erfolgreich zu sein. Mark Knopfler von den Dire Straits