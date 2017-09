Zwei Monate vor dem Abschluss der Feierlichkeiten zum 500. Jubiläum der Reformation haben die Theologen Friedrich Schorlemmer und Christian Wolff eine Debatte angestoßen. Am Dienstag hatten sie eine 16-seitige Streitschrift "Reformation in der Krise - Wider die Selbsttäuschung" veröffentlicht und damit unter anderem Kritik an den Kirchentagen zum Reformationsfest geübt. Vor allem die "Kirchentage auf dem Weg" seien "zum Fanal einer grandiosen Selbsttäuschung" geraten, heißt es darin. Zudem sei es versäumt worden, die "Krise der Kirche in der säkularen Gesellschaft offen anzusprechen".