Der Regisseur und Kameramann Roland Gräf ist tot. Er starb bereits am 11. Mai, so die DEFA-Stiftung, bei deren Stiftungsrat Gräf von 1999 bis 2003 stellvertretender Vorsitzender war.



Auch wenn es nach der Wende still um Roland Gräf geworden ist, gehörte der Regisseur der leisen Töne zu den wichtigsten Regisseuren der DEFA in der DDR. Als Regisseur, Drehbuchautor und Kameramann hat er eine eigene Farbe in die DEFA gebracht. Immer dem poetischen Realismus verpflichtet, hat er als sensibler Filmemacher ein feines Gespür für die großen moralischen Fragen ausgeprägt.

Seine als Kameramann und Regisseur für die DEFA geschaffenen Filme werden als Teil des nationalen Kulturerbes unvergesslich bleiben. DEFA-Stiftung

Über den Alltag in der DDR

Erfolge mit Literaturadaptionen

Zu Gräfs bekanntesten Werken gehören "Das Haus am Fluss" (1986), "Fallada - Letztes Kapitel" (1988) und "Der Tangospieler" und sind in den Wettbewerben der Filmfestspiele von Berlin zu sehen. Hochgelobt von der Kritik, adaptierte Gräf mit "Das Haus am Fluss" die von Friedrich Wolf 1942 im Exil geschriebene Erzählung "Der Russenpelz". Der Film zeigt die Auswirkungen des Faschismus im Alltag und beeindruckt durch die schauspielerischen Leistungen von Katrin Saß, Corinna Harfouch, Johanna Schall und Jutta Wachowiak. Zwar gelang Gräf damit international ein Erfolg, der Film kam jedoch beim breiten Publikum nicht an.

Corinna Harfouch, Roland Gräf, Michael Gwisdek und Christoph Hein (v.l.n.r.) bei der Pressekonferenz zu "Der Tangospieler" im Rahmen der 41. Internationalen Filmfestspiele in Berlin Bildrechte: dpa Auch sein nächster Film "Fallada – letztes Kapitel" verwob wieder Literatur mit Zeitgeschichte. Der Film erzählt die letzten zehn Lebensjahre des Schriftstellers Hans Fallada. 1990 konnte Gräf endlich den in der DDR umstrittenen Roman von Christoph Hein "Der Tangospieler" verfilmen. Ein Historiker wird aus nichtigem Anlass verhaftet und verweigert sich anschließend dem gesellschaftlichen Leben. 1991 erhielt der Film in Bergamo den Preis für den besten Film.



Mit "Die Spur des Bernsteinzimmers" verabschiedete sich Gräf 1991 aus dem Filmgeschäft. Der Film war zugleich einer der letzten DEFA-Filme. In der Bundesrepublik konnte der Regisseur seine Projekte für Kinofilme nicht mehr durchsetzen.

Filmografie (Auswahl): 1971: Mein lieber Robinson

1975: Bankett für Achilles

1977: Die Flucht

1979: P.S.

1982: Märkische Forschungen

1983: Fariaho

1986: Das Haus am Fluß

1988: Fallada − Letztes Kapitel

1991: Der Tangospieler

1992: Die Spur des Bernsteinzimmers