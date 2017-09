Am Sonntag warten mehr als 7.500 Denkmale in ganz Deutschland auf ein Millionenpublikum. Es ist wieder Tag des offenen Denkmals. Koordiniert werden die Veranstaltungen seit 1993 von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. In diesem Jahr wählte sie als Motto "Macht und Pracht". Im Mittelpunkt stehen also Denkmale, die durch ihre Lage, ihre Größe, durch meisterhafte Architektur, edles Baumaterial oder reich geschmückte Fassaden den Machtanspruch von Adel und Bürgertum zum Ausdruck bringen: mächtige Burgen, Respekt einflößende Dome, imposante Rathäuser, prunkvolle Schlösser, aber auch beeindruckende Industriearchitektur, Gerichts- und Verwaltungsgebäude oder luxuriöse Villen aus dem 19. und 20. Jahrhundert.

Historische Bauwerke erzählen Geschichten

Besucher beim Tag des offenen Denkmals in Weimar Bildrechte: Stadt Weimar, Stadtentwicklungsamt Angeboten werden fachkundige Führungen durch öffentliche oder private Eigentümer, Denkmalpfleger und Fördervereine. Oft sind sie verbunden mit musikalischen und kulinarischen Überraschungen. Nicht wenige Denkmale können nur an diesem Tag besichtigt werden, da sie sonst nicht zugänglich sind. Im vorigen Jahr wurden beim Tag des offenen Denkmals vier Millionen Besucher gezählt. Er gilt damit als größte bundesweite Kulturveranstaltung. Eine breite Öffentlichkeit nutzt seit 1993 jedes Jahr die Chance, Erreichtes und noch zu Leistendes bei der Denkmalpflege vor Ort in Augenschein zu nehmen.

Es ist für mich jedes Mal wieder ein Erlebnis, wie viel ein historisches Bauwerk zu erzählen hat. Geschichte und Geschichten, künstlerische Besonderheiten, Sagen und Anekdoten […] Ohne erhaltene, erlebbare und authentische Denkmale, von der archäologischen Grabung bis zum denkmalgeschützten Eisenbahnwaggon, wären diese persönlichen und individuellen Schlüsselerlebnisse nicht möglich. Steffen Skudelny, Vorstand der Deutschen Stiftung Denkmalschutz

Reiche Denkmal-Landschaft

Mitteldeutschland ist reich an Denkmalen. Da sind in Sachsen-Anhalt zum Beispiel Kirchen und Klöster an der Straße der Romanik, in Thüringen die zahlreichen Schlösser und Burgen der einstigen kleinen Fürstentümer, in Sachsen das reiche Erbe der prachtliebenden Kurfürsten, aber auch einmalige Baudenkmale der Industriearchitektur.

Kurfürstliches Wappen über dem Eingangsportal von Schloss Hartenfels in Torgau Bildrechte: dpa Zu besichtigen sind nach Angaben der Deutschen Stiftung Denkmalschutz am Sonntag in Sachsen mehr als 700 Denkmale, in Thüringen sind es rund 600. In Sachsen-Anhalt laden über 500 Denkmale zum Besuch.



Für die feierliche Eröffnung hat sich die sächsische Landesregierung Schloss Hartenfels in Torgau ausgesucht. Dort ist ab sofort die neue Dauerausstellung "Standfest. Bibelfest. Trinkfest" zu sehen. Sie informiert über Kurfürst Johann Friedrich I. und seine Gemahlin Sibylle von Cleve, die von 1533 bis 1547 in Torgau residierten und zu den Wegbereiter der Reformation gehörten. Die thüringenweite Eröffnung findet im Petersenschacht von Sondershausen statt. Anschließend führen Denkmaltouren durch den Kyffhäuserkreis.

Schwieriges Erbe