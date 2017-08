Der Tagebau hinterlässt häufig tiefe Narben in einer Landschaft. Man kann sie nutzen, indem man die Gruben mit Wasser füllt und eine Seenlandschaft schafft. Oder man verwandelt die Abraumhalde in einen Weinberg. So geschehen am ehemaligen Tagebau Mücheln/Braunsbedra. Der Hobbywinzer Rolf Reifert aus Freyburg hatte 1997 diese ungewöhnliche Idee und mittlerweile trägt sie - im wahrsten Sinne des Wortes - Früchte.