Bildrechte: Carlsen Verlag

Durch Zufall kommt Rath an Insider-Informationen. Er dringt in die russische Schmuggler- und Drogenszene ein und gerät dabei nicht nur einmal in höchste Gefahr. Die Buchvorlage von Volker Kutscher hat alles, was ein guter Krimi braucht. Üble Gangster, Action und eine Liebesgeschichte vor der goldenen Kulisse der 1920er-Jahre. Illustrator Arne Jysch erkennt sofort die Stärke des Stoffes: