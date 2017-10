Simon und seine Webbekanntschaft Blue fragen sich, warum eigentlich weiß, hetero und christlich "normal" sein soll. Simon ist schwul und wundert sich, warum man sich überhaupt "outen" muss, wenn man homosexuell ist. In den E-Mails zwischen ihm und Blue geht es dabei um viele Bereiche des Lebens, Sexualität, Freundschaft, Religion, Herkunft oder Identität. Die Autorin Becky Albertalli hat als Psychologin mit Teenagern gearbeitet und u.a. eine Gruppe für Kinder mit abweichender Gender-Identität geleitet.

Fleißig wie ein Bienchen hat Piotr Socha Interessantes über die emsigen Nektarsammlerinnen gesammelt. Wir betrachten die Insekten aus der Nähe – ohne einen Bienenstich zu riskieren, also den schmerzhaften, nicht den leckeren. Dieses honigsüße Buch ist einfach nur zum Staunen.

Der Band ist komplett durchkomponiert – vom Vorsatz im stilisierten Bienenmuster über die teils karikierend vereinfachenden, teils anatomisch korrekt ausgeführten Illustrationen bis zum poetischen Text, dessen satirischer Unterton auch in der Übersetzung erhalten bleibt. Eine ebenso lehrreiche wie überaus vergnügliche Lektüre.

Isabel Minhós Martins (Text), Bernardo P. Carvalho (Illustration) Aus dem Portugiesischen von Franziska Hauffe Ab 4 Jahren ISBN: 978-3-95470-145-2 Klett Kinderbuch Verlag Der Text spielt in diesem Buch eine eher untergeordnete Rolle. Hier ist das Medium Buch Bestandteil der Präsentation, die Geschichte wird auch optisch erzählt. So bildet die Mitte der Doppelseiten zunächst eine Grenze, die nicht überschritten werden kann. Alle Handelnden halten sich auf der linken Buchseite auf, die rechte bleibt weiß. Doch dann springt ein Ball auf die andere Seite und es gibt kein Halten mehr. Die Schar erobert sich auch die rechte Buchhälfte. Illustriert hat das Buch Bernardo P. Carvalho.

Jede der Figuren auf der linken Seite erhält eine eigene Geschichte. So lässt sich das Buch wiederholt lesen und anschauen, wobei es immer wieder etwas Neues zu entdecken gibt – darunter auch die Botschaft, sinnlose Befehle getrost zu hinterfragen.

Hier bekommen Kinder in einem Buch das Beste von dem, was sie gerne lesen: Abenteuerroman, Krimi, Weltreise und Tiergeschichte. Die Gorilladame Sally Jones ist die Titelheldin und begeistert sich für Maschinen. Nun muss sie die Unschuld ihres Chefs beweisen, der zu Unrecht im Gefängnis sitzt. Angesiedelt ist die Geschichte vor etwas 100 Jahren. Der Autor hat zugleich die Zeichnungen beigesteuert.

Das ist Abenteuerliteratur vom Feinsten, die nicht nur zahlreiche Spannungsepisoden aufweist, sondern auch einen eigenständigen Weltentwurf liefert, der bei der Darstellung fremder Kulturen nicht in Klischees abdriftet.

Autorin Bonnie-Sue Hitchcock (l) aus Alaska (USA) und die Übersetzerin Sonja Finck Bildrechte: dpa

Aus dem Englischen von Sonja Finck

Ab 15 Jahren

ISBN: 978-3-551-56021-6

Königskinder Verlag



Die Autorin Bonnie-Sue Hitchcock führt die Leser in das Alaska der 1960er- und 1970er-Jahre. Das Land befindet sich in einer Umbruchsituaion, da es im Januar 1959 gerade erst zum 49. Bundesstaat der USA ernannt wurde. Vor allem die Jugendlichen müssen sich ihren Platz in den neuen Gegebenheiten suchen.