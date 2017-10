Die Arbeitsbedingungen für Künstler an deutschen Theatern verbessern sich ab April 2018 deutlich. Darauf einigten sich die Künstlergewerkschaften Genossenschaft Deutscher Bühnen-Angehöriger (GDBA) und Vereinigung deutscher Opernchöre und Bühnentänzer e. V. (VdO) mit dem Deutschen Bühnenverein als Arbeitgeberverband.

Am Freitag gaben sie bekannt, dass die Mindestgage demnach auf 2.000 Euro monatlich erhöht werden soll. Diese Steigerung um acht Prozent betrifft Solokünstler und künstlerische Bühnentechniker an Stadt- und Staatstheatern sowie Landesbühnen. Nach der erst kürzlich erfolgten Erhöhung der Mindestgagen im Januar 2017 um sieben Prozent ist dies die zweite deutliche Anhebung innerhalb weniger Monate. Tobias Könemann, Geschäftsführer der VdO, hob hervor: "Mit der neuerlichen Anhebung der Mindestgage haben wir einen signifikanten Schritt in Richtung angemessene Vergütung für alle künstlerisch Beschäftigten der Theater getan."