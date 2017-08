Elf deutsche Filme hatten sich in diesem Jahr darum beworben, Deutschland bei der kommenden Oscar-Verleihung zu vertreten. Einer kann es nur werden, der letztlich ins Rennen geschickt wird. German Films, die Auslandsvertretung des Deutschen Films, wählt am 24. August diesen einen Bewerber aus.

Auch der Film "Willkommen bei den Hartmanns" - ein Film über eine Münchner Familie, die einen Flüchtling bei sich aufnimmt - bewarb sich für die deutsche Oscar-Vorauswahl. Bildrechte: Warner Bros. GmbH

Ob der ausgewählte Film dann auch für den besten nicht-englischsprachigen Film für die Oscars 2018 nominiert wird, entscheidet allerdings noch die Academy in Hollywood. Sie wählt in jedem Jahr aus allen weltweiten Angeboten fünf Filme für diese Kategorie aus. Diese finalen Oscar-Nominierungen werden am 23. Januar 2018 offiziell bekanntgegeben. Am 4. März 2018 wird dann der begehrteste Filmpreis der Welt dann zum bereits 90. Mal verliehen.