Die Kinderbuchhandlung "Findus" aus Tharandt im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge gehört zu den drei besten Buchhandlungen Deutschlands. Sie erhielt am Donnerstag in Hannover einen von drei Hauptpreisen des Deutschen Buchhandlungspreises. Die Auszeichnung ist mit 25.000 Euro verbunden. Die beiden anderen Hauptpreisträger sind die Buchhandlung "die schatulle lies - weise" aus Osterholz-Scharmbeck bei Bremen sowie die "M. Lengfeld'sche Buchhandlung" in Köln.

Gütesiegel verbunden mit je 15.000 Euro gingen an fünf weitere Geschäfte, darunter an "Lesezeichen - Die Buchhandlung" im thüringischen Schmalkalden sowie "Büchers Best" in Dresden. Zudem bekamen hundert Geschäfte Prämien von je 7.000 Euro. Ein Sonderpreis für langjährige Verdienste um den deutschen Buchhandel ging an Helga Weyhe aus Salzwedel.

Gegen die Degradierung eines Kulturguts

Der Deutsche Buchhandlungspreis würdigt kleinere, inhabergeführte Geschäfte, die sich in besonderer Weise engagieren. Kulturstaatsministerin Monika Grütters sagte bei der Verleihung im Schloss Herrenhausen, Buchhändler seien "Überzeugungstäter" aus Liebe zum Buch. Sie alle wirkten "missionarisch im besten Sinn" als Fürsprecher auch unbekannter Autorinnen und Autoren und als Botschafter unabhängiger Verlage. "Sie wecken und stärken die Lesebegeisterung und sind uns verlässliche Lotsen auf geistigem Neuland abseits der Bestsellerlisten."

Grütters unterstrich, der Preis solle dazu beitragen, Online-Kunden in die Buchläden zurückzuholen: "Wir wenden uns gegen die Degradierung eines Kulturguts zur bloßen Handelsware, gegen die Bewirtschaftung einer geistigen Monokultur, in der nur noch das überlebt, was hohe Verkaufszahlen hat." Dazu seien neben der Buchpreisbindung die Buchläden "um die Ecke" mit ihren engagierten Buchhändlerinnen und Buchhändlern nötig.