Die Shortlist für den Deutschen Buchpreis steht fest. Die Jury hat am Dienstag in Frankfurt am Main die sechs Nominierten bekanntgegeben, die es ins Finale des renommierten Literaturwettbewerbs um den besten deutschsprachigen Roman geschafft haben: Thomas Lehr, Franzobel , Gerhard Falkner, Robert Menasse, Marion Poschmann und Sasha Marianna Salzmann. Der Deutsche Buchpreis 2017 wird am 9. Oktober zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse verliehen. Jury-Sprecherin Katja Gasser sagte, nach der Lektüre der Romane bestehe kein Zweifel mehr daran, dass die Idee Europa auf dem Spiel stehe und begründete die Entscheidung der Jury mit den Worten:

Die Auswahl des Gewinners des Deutschen Buchpreises findet in einem dreistufigen Verfahren statt. In der ersten Runde wählte die Jury aus allen eingereichten Bewerbungen 20 Romane für die sogenannte Longlist aus, die am 15. August 2017 bekanntgegeben wurde. Auf die Shortlist, Runde Zwei im Auswahlprozess, schaffen es nur noch sechs Romane. Die Preisverleihung findet zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse am 9. Oktober 2017 statt.



Die jährlich wechselnde Jury wird von der Akademie Deutscher Buchpreis ernannt. In diesem Jahr gehören der Jury die Literaturwissenschaftlerin und Journalistin Silke Behl an, Literaturwissenschaftlerin und Autorin Mara Delius, Christian Dunker, Chefredakteur des Literaturmagazins "Geistesblüten", Katja Gasser, Leiterin des TV-Literatursendung "les.art", Literaturwissenschaftlerin Maria Gazzetti, Autor und Literaturkritiker Tobias Lehmkuhl und Lothar Schröder, Leiter der Kulturredaktion der "Rheinischen Post".