In Düsseldorf sind am Donnerstagabend die Deutschen Fernsehpreise verliehen worden. Mit insgesamt acht Preisen war die ARD der Gewinner des Abends. Das ZDF war sechs Mal erfolgreich. Die Mediengruppe RTL landete mit fünf Preisen auf dem dritten Platz. Insgesamt gab es 21 Kategorien.

Zum zweiten Mal in Folge gewann der TV-Satiriker Jan Böhmermann den Preis. Die Jury zeichnete sein Format "Neo Magazin Royale" (ZDF/ZDFneo) in der Kategorie "Beste Unterhaltung Late Night" aus. Schon im vergangenen Jahr hatte der 35-jährige mit seiner Sendung in dieser Kategorie gewonnen. Böhmermann bedankte sich bei der Jury mit den Worten:

Wir widmen den Preis der Rechtsschutzversicherung des ZDF. Jan Böhmermann, Satiriker und Moderator

Auch Böhmermanns Kollegen Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf hatten Grund zum Feiern: Sie sind die Preisträger in der Kategorie "Beste Unterhaltung Primetime" mit der ProSieben-Sendung "Die beste Show der Welt".

Die Fernsehpreise für die beste Schauspielleistung gingen an Sonja Gerhardt und Martin Brambach. Zum besten Spielfilm kürte die Jury die ZDF-Produktion "Familienfest". Der Preis für den besten Regisseur ging an Lars Kraume ("Terror - Ihr Urteil" und "Familienfest"). Als bester Mehrteiler wurde die MDR-Koproduktion "Mitten in Deutschland: NSU - die Täter/die Opfer/die Ermittler" ausgezeichnet.

Die Fernsehpreis-Trophäen Bildrechte: dpa Die ARD-Produktion "Panama Papers - Im Schattenreich der Offshorefirmen" erhielt den Preis für die beste Informationssendung. Die Moderatorin Christiane Meier wurde für ihre Politiker-Interviews im "ARD Morgenmagazin" geehrt. Preisträger in der Kategorie "beste Dokumentation/Reportage" ist Marcel Mettelsiefen für die ZDF-Produktion "Das Schicksal der Kinder von Aleppo" aus der Reihe "auslandsjournal".



Fernsehkoch Tim Mälzer gewann mit "Kitchen Impossible" (Vox) in der Kategorie "Bestes Factual Entertainment". Zu den weiteren Gewinnern des Abends gehörten Nils Bomhoff, Etienne Gardé, Daniel Budiman und Simon Krätschmer - besser bekannt als Rocket Beans - in der Kategorie "Beste Moderation Unterhaltung". Als beste Serie wurde die Vox-Krankenhausserie "Club der roten Bänder" ausgezeichnet.

Zehn Juroren hatten die Höhepunkte aus dem Fernsehjahr 2016 begutachtet und am Tag der Gala ihre Entscheidung getroffen. Die Veranstaltung wurde von Barbara Schöneberger moderiert. Das ZDF sendete ab 23:15 Uhr eine 45-minütige Zusammenfassung. Im vergangenen Jahr war die Gala nicht ausgestrahlt worden.

Ehrenpreis an Senta Berger

Senta Berger Bildrechte: dpa Eine Gewinnerin hatte schon vorher festgestanden: Senta Berger. Sie wurde für ihr Lebenswerk mit dem Ehrenpreis der Stifter (die Intendanten und Geschäftsführer von ARD, ZDF, RTL und Sat.1) geehrt. Berger erhält die Auszeichnung fast genau zu ihrem 60-jährigen Bildschirmjubiläum: 1957 stand sie mit 16 Jahren erstmals in dem österreichischen Film "Die unentschuldigte Stunde" vor der Kamera.

Wir ehren damit eine Ausnahme-Künstlerin, die national und international für exzellente Qualität steht und die das fiktionale Fernsehen vom legendären 'Kir Royal' bis zur Reihe 'Unter Verdacht' geprägt hat und deren Verdienste um das deutsche Fernsehen wie um das Kino, nicht zuletzt als langjährige Präsidentin der Filmakademie, herausragend sind. Thomas Bellut, Intendant des ZDF und diesjähriger Vorsitzender der Stifterrunde

"Themen auf ein Podest heben"

Schauspielerin Iris Berben nutzte die Gala auch als Plattform für ein politisches Statement. Sie forderte die Branche auf, gegenüber populistischen Parteien und Politikern wie US-Präsident Trump Haltung zu beziehen und auf Missstände hinzuweisen. "Künstler wie wir können unsere Popularität nutzen und sollten das tun, wir können Themen auf ein Podest heben", sagte Berben am Rande der Preisverleihung.

Geschichte mit Brüchen

Der Deutsche Fernsehpreis wurde 1998 von Das Erste, ZDF, RTL und Sat.1 auf den Weg gebracht. Dies erschien notwendig, da die zuvor verliehenen Fernsehpreise "Telestar" (öffentlich-rechtlich) und Goldener Löwe (Privatfernsehen) durch vermeintliche Bevorzugung eigener Produktionen in die Kritik geraten waren. Mit dem Deutschen Fernsehpreis sollte eine international vergleichbare Auszeichnung geschaffen werden, ähnlich dem "Emmy". Die erste Preisverleihung fand im Oktober 1999 statt.