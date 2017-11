Oliver Biehler ist mit dem Deutschen Filmmusikpreis in der Kategorie "Beste Musik im Film" ausgezeichnet wurden. Der Komponist habe den Preis am Freitag für seine facettenreiche Musik im düsteren Märchenfilm "Das kalte Herz" erhalten, teilte die Jury mit. Die Veranstalter lobten die gelungene Mischung aus romantisch-archaischen Klängen, sphärischen Gesängen und Hardrockelementen.

Die Preisträger des Deutschen Filmmusikpreises 2017

vlnr: Trevor Jones, Oli Biehler, Harold Faltermeyer, Caroline Adler, David Reichelt, Nicolai Krepart, Simon Rummel Bildrechte: Joachim Blobel

Der Deutsche Filmmusikpreis wurde in sechs verschiedenen Kategorien in Halle (Saale) vergeben. "Bester Song im Film" wurde das Lied "One Single Rose" aus dem Fantasyfilm "König Laurin". Caroline Adler (Text und Gesang) und David Reichelt (Arrangement für Orchester) nahmen die Auszeichnung entgegen. In der Kategorie "Beste Musik im Kurzfilm" gewann Nicolai Krepart für den Film "Ein Ausnahmezustand" von Regisseur Tarek Roehlinger. Der Nachwuchspreis ging an den Komponisten und Klangkünstler Simon Rummel.