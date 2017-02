Veranstaltung in Leipzig Deutscher Musikwettbewerb beginnt

Am Montag startet der 43. Deutsche Musikwettbewerb in Leipzig. Vom 27. Februar bis 11. März versammeln sich Deutschlands Klassik-Stars von morgen in der Musikstadt. Der Wettbewerb ist damit erstmals in Ostdeutschland zu Gast.