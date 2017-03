Sie haben die Chance, die Klassik-Stars von morgen zu werden: Tillmann Höfs (Horn) aus Hamburg und Juri Schmahl (Oboe) aus Mainz sind die Preisträger des 43. Deutschen Musikwettbewerbs (DMW). Das teilte Oliver Wille, Vorsitzender der Jury des Nachwuchswettbewerbs, am Donnerstagabend in Leipzig mit. Schmahl und Höfs erhalten jeweils ein Preisgeld in Höhe von 5.000 Euro, eine CD-Produktion bei dem Leipziger Label GENUIN und werden in das Förderprogramm des DMW aufgenommen, das eine Vielzahl von Seminaren und bis zu 40 Auftritte vorsieht.

Juri Schmahl hat in der Kategorie "Oboe" gewonnen. Bildrechte: Barbara Frommann 14 Solisten und drei Ensembles werden zudem mit einem Stipendium geehrt. Der Preis in der Kategorie "Komposition" geht an Steven Heelein aus Schweinfurt; der Preis des Deutschlandfunk an Elias Jurgschat aus Solingen. Insgesamt haben 200 Nachwuchsmusiker in 14 Kategorien an dem renommierten Wettbewerb teilgenommen, der zum ersten Mal in Leipzig ausgetragen wurde.

Krönender Abschluss - die Preisträgerkonzerte