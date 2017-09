Deutscher Radiopreis 2017

Am 7. September werden die besten Radiomacher bei einer Gala in Hamburg mit dem Deutschen Radiopreis ausgezeichnet. Der MDR überträgt die ca. zweistündige Preisverleihung ab 23:35 Uhr in seinem Fernsehprogramm. Auch MDR KULTUR ist unter den Favoriten. Das Feature "Gedoptes Gold - Wie aus Heidi Andreas wurde" ist in der Kategorie "Beste Reportage" nominiert.