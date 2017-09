Die deutschen Schauspieler haben die öffentlich-rechtlichen Sender ausgezeichnet. Beim Deutschen Schauspielpreis, der am Freitagabend im Berliner Zoo-Palast vergeben wird, bekommen die Öffentlich-Rechtlichen den "Ehrenpreis Inspiration".

In der Begründung heißt es, das System der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten gehöre zu den Grundlagen des gesellschaftlichen Zusammenhaltes und der freien Meinungsbildung. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk sei ein "Fels in der Brandung gezielter Desinformation". Die Laudatio für den "Ehrenpreis Inspiration" hält Bundesaußenminister Sigmar Gabriel. Die ARD-Vorsitzende und Intendantin des MDR, Karola Wille, und ZDF-Intendant Thomas Bellut nehmen den Preis am Abend entgegen.