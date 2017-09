In Leipzig sind am Freitag die Nominierten für den Deutschen Theaterpreis "Der Faust" 2017 bekanntgegeben worden. Wie der Deutsche Bühnenverein mitteilte, sind unter den 24 Vorschlägen für die acht Kategorien auch Künstler von Häusern in Leipzig, Halle und Altenburg/Gera. Nominiert wurde Téné Ouelgo vom Theater Altenburg-Gera in der Kategorie Darsteller Schauspiel. Er spielt dort als Wilhelm Voigt in "Der Hauptmann von Köpenick".

Nominiert in der Kategorie Darsteller Schauspiel: Téné Ouelgo als "Hauptmann von Köpenick" am Theater Altenburg-Gera Bildrechte: Theater&Philharmonie Thüringen / Foto: Sabina Sabovic

In der Kategorie Darsteller Tanz wurde Lou Thabart als Theo in "Van Gogh" am Leipziger Ballett nominiert. Chancen auf den Preis in der Sparte Bühne/Kostüm hat Sebastian Hannak von der Oper Halle, der für die Raumbühne "Heterotopia" nominiert wurde. Der Preis wird am 3. November bei einer Gala im Schauspiel Leipzig verliehen. "Der Faust" ist der bedeutendste Theaterpreis in Deutschland.



Bereits am Freitag ist die Gewinnerin in der Kategorie Lebenswerk bekanntgegeben worden: Es ist die österreichische Schriftstellerin Elfriede Jelinek. Der Deutsche Bühnenverein teilte mit, Jelinek sei eine unüberhörbare Stimme im öffentlichen Geschehen. Sie gelte seit Beginn ihres Schaffens als Provokateurin. Die Jury würdige ein Lebenswerk, das schon jetzt unauslöschliche Spuren in Literatur, Theater und Film hinterlassen habe.