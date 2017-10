Der US-Dichter und zweifache Pulitzer-Preisträger Richard Wilbur ist tot. Wie die "New York Times" unter Berufung auf Wilburs Sohn Christopher berichtete, starb der Dichter bereits am Samstag in einem Seniorenheim in Belmont/Massachusetts. Er wurde 96 Jahre alt. Wilbur wurde für zwei seiner Gedichtbände mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet; erstmals 1957 für "Things of this World" und 1989 für "New and Collected Poems".