Ursula Heinzelmann: "Monsieur Vuong - Das Kochbuch"

Mit 105 farbigen Fotografien von Manuel Krug

Suhrkamp Verlag, Berlin



Aus der Jurybegründung:

"Das Buch will dem Koch Dat Vuong »ein Denkmal setzen«. Es bettet die Rezepte in die Familiengeschichte ein, die eine Flüchtlingsgeschichte von Vietnam nach Deutschland ist. Am Beginn steht ein wie eine ethnologische Fallstudie fotografisch bebilderter Essay. Er geht nahtlos in den umfangreichen Rezeptteil über. In der so aufgebauten Stimmung liest man in den Rezepten automatisch weiter."



