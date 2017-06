Dokfilm von Signe Astrup Die vergessene Armee

Die dänische Regisseurin Signe Astrup porträtiert in ihrem Dokumentarfilm "Die vergessene Armee" ehemalige NVA-Offiziere - einen Kapitän der Volksmarine, Fallschirmjäger, Grenzer. Sie zeigt eine verschlossene Gemeinschaft von Männern und einigen Frauen, die sich immer noch nicht von der Auflösung ihrer Armee und ihres Staates erholt haben. So pflegen sie die alten Rituale.

Warum sich die Uniform eines untergangenen Landes anziehen?

Einer der Protagonisten: Bernd L, Offizier der Grenztruppen, später Volkspolizist Bildrechte: Edition Salzgeber / Christian Franke Astrup beobachtet einige der Veteranen bei ihren Treffen, wie sie sich die alten Uniformen anziehen und exerzieren üben, wie sie in einer Nachtübung den Gefechtsalarm ausrufen oder auf dem Sozialistenfriedhof in Berlin Friedrichsfelde die Gräber ihrer Helden pflegen. Sie erkundet ihre Sehnsucht nach den alten, wie sie finden, besseren Zeiten, als Werte wie soziale Gerechtigkeit und Kameradschaft, wie sie beharren, noch etwas gegolten haben. Kurzum: Sie nimmt sie ernst und stellt sie nie bloß. Immer wieder fragt sie nach, nicht insistierend, aber hartnäckig, feinfühlig, aber ohne anbiedernd Einverständis vorzutäuschen.

Von alten Idealen, Schuld und Enttäuschung

Eigentlich wollte er Förster oder Bauingenieur werden, hatte er zuvor im Film erzählt. Doch sein Kandidatenauftrag lautete: längerer Armeedienst. Aus Überzeugung habe er sich bereit erklärt. Astrup fördert in ihren Gesprächen zu Tage, woher die Loyalität zu Armee und Staat kam, auch daher, dass die DDR den Nicht-Privilegierten eine Perspektive bot: Die Frau des Marine-Kapitäns erzählt, wie sie als Tochter einfacher Arbeiter und Kommunisten Medizin studieren konnte. Ein anderer Grenztruppen-Offizier, Bernd L., erinnert sich, wie er als Heimkind nur eines wollte, weg von zu Hause und sich ein eigenes Leben aufbauen. Später trennt er sich sogar von seiner Frau, die von der Stasi beobachtet wird, um seine absolute Zuverlässigkeit zu beweisen. Am Ende des Films staunt er über seine eigene Stasi-Akte, die ihm klar macht, dass er die ganze Zeit unter Beobachtung stand. Erst jetzt schein im klarzuwerden, welchen Preis er bezahlt hat. Aus seiner Haut kann er, der heute Müll wegräumt, um nicht von Hartz IV zu leben, nicht mehr. Manchmal spricht er Polizisten auf Streife an und macht sie auf Gefahrenstellen in der Fußgängerzone aufmerksam.

Legalisten und Radikale

Letzte Klappe

Auf dem Müllhaufen der Geschichte? Bildrechte: Salzgeber Dann heißt es auch für Signe Astrup: letzte Klappe. Nach einem neuerlichen Aufmarsch des Traditionsverbandes - diesmal zum Kriegsende am 8. Mai 2013 in Treptow kommt es zum Prozess, am Ende wird das Verfahren wegen Geringfügigkeit eingestellt. Nach Treptow kommen die Veteranen immer noch, nun aber in Anzug mit Krawatte. Den 60. Jahrestag der NVA feiern sie unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Am Ende scheint die Filmemacherin um Versöhnung zu werben, indem sie ihren Landsmann, den Philosophen Søren Kierkegaard zitiert:

Das Leben kann nur rückwärts verstanden werden, aber es muss vorwärts gelebt werden.

Ab- und Ausgrenzung findet Signe Astrup in der Welt von heute gefährlich.