Der Aufbruch ins digitale Bildungszeitalter ist beschlossene Sache. Das Internet geht nicht mehr weg, meint die Internetbotschafterin und Designforscherin Gesche Joost. Die Digitalisierung ist eine Herausforderung, der wir uns stellen müssten. Höchste Zeit, denn europaweit liegt Deutschland derzeit in Sachen Digitalisierung im Bildungsbereich im hinteren Drittel.

Die zuständige Ministerin Johanna Wanke hat im vergangenen Herbst angekündigt: Computer und WLAN für alle Schulen bis 2021. Deutschland kann damit den Investitionsstau auflösen, aber um Kinder und Jugendliche auf die Herausforderungen der digitalen Welt vorzubereiten, brauchen wir eine Strategie, die mehr ist als eine Willensbekundung. Wir benötigen zudem eine gesellschaftliche Debatte mit Lehrern, Eltern und Schülern über Risiken und Chancen, die in der Digitalisierung der Gesellschaft liegen.

Für den Erziehungswissenschaftler Olaf A. Burow bieten digitale Medien neue Welten, die wir nutzen sollten, um die Schule zu einem kreativen Raum für Entfaltung zu machen. Trotz der Risiken hält er die Ablehnung von digitalen Medien für gefährlich. Wir müssen Kindern Medienkompetenz vermitteln. Das Buch, in dem er seine Gedanken umreißt heißt "Digitale Dividende". Ein pädagogisches Update für mehr Lernfreude und Kreativität in der Schule.

Manfred Spitzer beim Deutschen Lehrertag 2014 in Leipzig Bildrechte: dpa

Der Psychiater und Hirnforscher Manfred Spitzer steht den digitalen Medien und ihrer Nutzung kritisch gegenüber.



In seinem Bestseller "Digitale Demenz" stellt er die These auf, dass exzessive Computernutzung bei Kindern zu Kontrollverlust, sozialem Abstieg und Depressionen führen kann. Was sagen aktuelle Studien dazu?