MDR KULTUR: Zuerst möchte ich mit Ihnen über Ihre Methode sprechen. Ich habe eine Menge Bücher gelesen, die man klassischerweise "Nature Writing" nennen würde; von Autoren wie Roger Deakin, Robert McFarlane, Helen McDonald – englische Autoren, die auch in Deutschland sehr populär werden gerade. Auch Peter Wohlleben könnte man dazu zählen. Neu für mich war: Sie beobachten und beschreiben nicht nur, sondern Sie sind wirklich auf der Suche nach Kontakt. Was meinen Sie, wenn Sie von "literarischem Schamanismus" sprechen?

Charles Foster: Ich glaube, das Problem beim "Nature Writing" ist, dass es normalerweise weiße, mittelalte, männliche Autoren sind, die in den Wald gehen und dann von ihren 1,83 Meter runterschauen und nicht aufschreiben, was tatsächlich im Wald zu sehen ist, sondern ihre eigenen Gedanken über den Wald. Das ist literarischer Kolonialismus! Die schleppen eine Menge Dinge von außen in die Natur und beschreiben die dann. Das ist auf vielen Ebenen problematisch: Es geht zum Beispiel nicht um den Wald an sich, sondern es geht um die Vorstellung eines Schriftstellers – und die ist nie so interessant wie der Wald selbst. Es ist also eine ziemlich verwaschene Reflektion. Wenn wir wirklich wissen wollen, was Wälder sind, ist das eine ziemlich schlechte Vorgehensweise. Es ist auch schade für den Autor, der so nie der Tyrannei der eigenen Biologie und Gedanken entkommen wird. Er wird immer selbstreferentiell bleiben.

Und was haben Sie stattdessen getan?

Ich habe versucht, dieser Voreingenommenheit zu entkommen; dem Primat des Visuellen zu entkommen, das unsere kognitiven Fähigkeiten dominiert. Und ich bin einfach sechs Fuß runtergestiegen, auf die Ebene, auf der Dachse und Füchse ihre Umwelt wahrnehmen, und wo ganz viel passiert, wenn man diese evolutionäre Rückreise antritt! Plötzlich werden die Augen ziemlich nutzlos. Weil der Farn direkt vor der Nase wächst. Sie können Ihre Augen nicht benutzen. Also lässt sich plötzlich nicht mehr die ganze Welt in Bilder übersetzen. Man muss andere Sinne anstrengen. Den Geruchssinn, das Gehör, den Tastsinn, die Handflächen sind flach auf dem Boden – es ist im wahrsten Sinne ein Eintauchen, ein Versinken in der Welt. Das ist die Art und Weise, in der die meisten nicht-menschlichen Arten die Welt wahrnehmen. Übrigens auch Kinder. Ich schreibe im Buch darüber, wie meine Kinder meine besten Lehrmeister waren, um näher an die Tiere, an die Wälder, die Flüsse, die Moore zu kommen.

... wie Ihr kleiner Sohn, der Würmer wie Spaghetti gegessen hat – eine sehr eindrucksvolle Szene. Charles Foster, Sie schreiben am Anfang, dass Sie eigentlich vorhatten, ein Buch zu schreiben, das nichts Autobiografisches hat. Nun ist es ein Buch, das voll ist von Ihnen. Wann haben Sie gemerkt, dass diese anfängliche Idee nicht geklappt hat, das mit dem Rausnehmen des eigenen Ich – dass es nur so geht, dass sie sich als menschliches Wesen gewissermaßen mit einschreiben mussten in die Natur?

Als ich die ersten Rezensionen gelesen habe. Und ich war entsetzt! Denn ich dachte, dass ich es zumindest zu einem Teil geschafft hätte, ein objektives Buch über den Wald zu schreiben. Aber als ich dann die Rezensionen las, war mir klar, dass ich mich total geirrt hatte, und es ist mir jetzt sogar klar, dass ich scheitern musste. Es war vorprogrammiert. Ich musste die Landschaft durch meine eigenen Augen und Vorurteile wahrnehmen – wobei es genau diese Vorurteile waren, denen ich entkommen wollte. Ich bin sehr enttäuscht, ich habe es nicht geschafft.

Ihre Leser sind so gar nicht enttäuscht, sondern sehr begeistert von Ihrem Buch. Hat Sie diese euphorische Reaktion überrascht?

Die Menschen waren sehr freundlich, ja. Ich glaube, jeder ahnt: Irgendwie sind wir immer noch wilde Tiere, selbst wenn wir Anzüge tragen und in Innenstädten herumlaufen. Und wir haben uns erschreckend weit abgekoppelt von der Natur. Diese Entfernung sehen wir überall: Wenn Kinder ohne ein Stückchen Natur aufwachsen, bekommen sie Depressionen und können sich nicht konzentrieren, entwickeln ADHS, Hyperaktivitätsstörungen. Wenn ein Chef eines Unternehmens seine Mitarbeiter zu Höchstleistungen bringen will, dann lässt er sie nicht nur auf Bildschirme und Statistiken gucken, sondern richtet es so ein, dass sie auf einen Baum vorm Bürofenster schauen. Die unterschiedlichsten Menschen wissen doch: Wir brauchen ein Zurück zur Natur, von der wir uns abgesetzt haben, so sehr Großstädter wir auch sind. Und je gründlicher wir diese Verbindung stärken, desto glücklicher, gesünder sind wir. Wir sind wilde Tiere! Selbst der Chef von Monsanto ist in seinem Inneren ein wildes unkontrollierbares Fass voller Bakterien, die ihm helfen zu überleben.

Sie waren Jäger, bevor Sie Beobachter wurden – Sie haben also eine Karriere im Wald hinter sich. War das so etwas wie ein erster Schritt auf die Tiere zu? Denn bevor man ein Tier erlegt, muss man ja probieren, so zu denken wie ein Tier, um es zu erwischen.

Das war nicht notwendig. Heute bereue ich diese Phase in meinem Leben, ich schäme mich sogar. Aber da ist zweifellos eine Verbindung zwischen einem Jäger und dem gejagtem Tier, die nicht da ist beim selben Mann, der mit einem Fernglas unterwegs ist, um Vögel zu beobachten. Vielleicht ist der Tod die Verbindung. Unser aller Wissen um die Sterblichkeit, das Gefühl, etwas mit dem Tier zu teilen, das wir gerade im Begriff sind zu töten.

Sie haben als Otter, Dachs, Rotwild, sogar als Mauersegler probiert zu leben, aber da ist ein Tier, das fast wie ein Glutpunkt in der Mitte steht: der Fuchs. Man merkt sehr deutlich: Der Fuchs ist Ihr Lieblingstier, Ihr Favorit – wieso eigentlich? Was macht Füchse so bemerkenswert?

Ich bewundere sie zutiefst. Sie bevölkern die Innenstädte viel intensiver, effektiver, inniger als wir es tun. Sie sind die wahren Londoner, sie sind die wahren Berliner. Sie haben fantastische Sinne in jeder Hinsicht. Sie haben großartige Augen, die Pupillen können sich so verändern, dass sie sowohl nachts als auch tagsüber sehr gut sehen können. Sie haben gute Nasen, sie haben ein wunderbares Gehör, sie haben irrwitzig empfindliche Pfoten. Übrigens: Niemand konnte bisher klären, weshalb Füchse eigentlich so empfindliche Pfoten haben. Sie haben einen Sinn für Magnetismus, der sie an den Erdboden bindet. Eine Ahnung davon können wir bekommen, wenn wir auf eine Hundewiese gehen und mal sehen, wie die Hunde machen. Hunde hocken sich immer in eine Nord-Süd-Achse. Füchse auch, und sie nutzen diesen Sinn für den Erdmagnetismus auch, um die Distanz zwischen sich und ihrer Beute auszurechnen. Also aus all diesen Gründen kennen Füchse die Orte, von denen wir denken, es wären unsere, viel besser als wir. Und sie können unsere Fremdenführer sein. Das Londoner East End ist voll mit Aliens, die ihre Umwelt nicht kennen. Niemand, den man anspricht, kommt dorther; alle sagen: Ich komme aus Manchester oder aus Berlin. Und es waren tatsächlich die Füchse, denen ich gefolgt bin, die mir das East End erschlossen haben. Sie besitzen die Stadt, und das machte mir die Stadt wiederum erträglich.

Aber wie sind Sie in Kontakt gekommen, wie haben Sie die Füchse gefunden?

Ach, die muss man nicht finden. Sie müssen die Augen schließen, um die Stadtfüchse in London nicht zu sehen. Sie sind an den Straßenecken auf dem Arbeitsweg, sie räumen die Mülltonnen nachts vorm Fenster aus. Sie kommen zu Ihnen und bieten ihre Fremdenführerdienste an.

Ich komme vom Land, und für mich war der Fuchs von Kindheit an immer Teil des Systems, das man aber auch vor ihm schützen musste – also: Hühnerstall abschließen, Zaun bauen, sich vorm Fuchsbandwurm in Acht nehmen. Der Fuchs war tendenziell gefährlich und auch immer ein Ärgernis. Der nette, schöne, sympathische Fuchs, das hübsche Tier, das er ja auch ist, das musste auf Umwegen zu mir kommen – durch die Literatur zum Beispiel, durch die niedlichen Stadtfüchse. Also auch durch diese Abstraktion vom Waldtier weg, hin zu einem Mitbewohner in der Stadt. Ihre Faszination für Füchse kann ich seit vielen Jahren schon nachvollziehen. Aber wie war das bei Ihnen – wie ist der Fuchs zu Ihnen gekommen?

Ich wusste, ich habe eine Verbindung, als ich auf dem Nachhauseweg von der Metro plötzlich Auge in Auge mit einem Fuchs dastand. Er schaute mich an, ich schaute ihn an. Und diese Art uns anzuschauen war dieselbe, wie sich Menschen anschauen, die wissen: Wir verstehen uns. Das hat meine Sicht auf die Natur sehr verändert. Aber ich habe übrigens Füchse nie als nett oder fies betrachtet, ich hab sie immer als wild angesehen. Und das Wilde ist nie behaglich oder lustig. Wir schauen immer so romantisierend und gefühlig auf die Natur: Ach, ist das nicht schön. Klar ist das schön, aber es ist eine Schönheit, die uns im nächsten Moment töten würde. Ob das nun die Wildheit eines Sturmes ist, die Wildheit eines Wolfes oder ein unkontrollierbarer Krebs, der uns umbringt. Sie können nicht die schöne Seite der Natur mitnehmen, ohne die Bedrohung wahrzunehmen, die immer mitschwingt.

Ist es vielleicht auch diese Ambivalenz, die Dichter immer wieder an der Natur und speziell am Fuchs interessiert hat? Ted Hughues, Cees Nooteboom, Roald Dahl, D. H. Lawrence – alle waren fasziniert von Füchsen. Was ist es genau, was den Fuchs so spannend macht für die Literatur?

Ich denke, Füchse sind Tiere des Zwielichts. Sie existieren im Niemandsland zwischen Licht und Dunkelheit und stehen auch sonst zwischen den Kategorien. Wir sprachen gerade darüber: Manchmal sind sie gut, manchmal sind sie böse. Sie leben in den Innenstädten und in der natürlichen Wildnis. Sie sind unklassifizierbar. Und das ist faszinierend für einen Autor. Sie überschreiten kontinuierlich alle Grenzen, die wir ziehen, um unsere Welt abzustecken. Sie zeigen uns die Künstlichkeit dieser Grenzen. Und deshalb zeigen sie uns auch, dass die Welt weitaus faszinierender und komplexer ist als wir denken.

Und er reißt auch die Grenze ein zwischen menschlichem und tierischem Wesen – denn, wie Sie es eben beschrieben haben: Er schaut zurück. Der Fuchs blickt zurück.

Genau diese Verbindung zwischen einem Fuchs und mir selbst in diesem Londoner Hinterhof war der erste Schritt einer schamanischen Erfahrung – in der Menschen diese mehr oder weniger porösen Grenze ihrer Spezies überschreiten können. Das ist mir selbst zu unheimlich, aber ich zweifle überhaupt nicht an Berichten von mutigeren Menschen, die genau das tun.

Der Brite an sich hat sich ja nicht unbedingt als Fuchsfreund erwiesen in der Geschichte. Die Fuchsjagd ist eine umstrittene Tradition. Wie stehen Sie zu dieser Geschichte, die ja auch in gewisser Weise Ihre ist?

Ich glaube, die Briten sind die Schlimmsten, wenn es darum geht, Tiere in Gut und Böse zu kategorisieren. Füchse waren, bis auf wenige Ausnahmen, immer böse Tiere in der englischen Literatur und auch überhaupt im Denken. Und das ist natürlich ein Grund dafür, weshalb die Fuchsjagd so populär werden konnte.

Wie ist das überhaupt mit Ihren Kindern, die mögen, was Sie tun, die machen gern mit?

Klar. Die finden es völlig normal und würden nicht verstehen, dass irgendetwas seltsam sein soll an dem, was ich im Buch beschreibe. Überhaupt, jedes Kind ist bis mindestens Fünf auf Augenhöhe mit Dachsen und Füchsen und krabbelt die ganze Zeit herum wie sie. Für meine Kinder ist das, was ich mache, ganz normal, Spiel und Spaß.

In Ihrem Buch schreiben Sie auch, dass Sie als Kind ein Tier werden wollten, wissen wollten, was in den Köpfen von Tieren vorgeht …

Meine Kinder sprechen oft mit ihren Kuscheltieren. Und sie fragen diese Kuscheltiere nach ihrem Leben; sie wollen wissen, was da im Teddykopf vor sich geht oder im Hamsterkopf. Das zeigt doch überdeutlich das geheimnisvolle Wunderland in den Köpfen der Anderen! Ich persönlich habe das Bedürfnis, mich zu versichern, dass ich nicht in meinen eigenen Gedanken gefangen bin. Ich weiß zum Beispiel nicht, was in Ihrem Kopf vorgeht. Wir sprechen, aber vielleicht ist das, was Sie denken, nur meine Erwartungshaltung, und das, was Sie wirklich denken, ist unzugänglich für mich? Ich möchte mich nur vergewissern, dass es nicht ganz und gar unzugänglich ist, dass da die kleine Möglichkeit der Verbindung besteht. Und es ist genau dieses Bedürfnis, das ich als Kind entwickelt habe und das meine Kinder zeigen, wenn sie mit ihren Teddys sprechen. Es ist die Wurzel all dieses zoologischen Method-Actings, das ich in dem Buch beschreibe.

Wie ist es nun nach dem Buch, sind Sie immer noch auf der Suche nach Kontakt zu Tieren, nach der Verbindung – wie Sie sagen, nach der Innensicht in den Teddykopf?

Oh ja. Und die Lektionen, die ich bei der Recherche für das Buch gelernt habe, trage ich bei jedem Gang über die Straße mit mir. Es geht darum, aufmerksam zu werden gegenüber all den Sinneseindrücken, die ständig in uns fluten. Sollten wir alle tun, ständig. Wir haben mindestens fünf Sinne. Aquin hat sogar gesagt, wir haben ungefähr zehn, und er hat vermutlich Recht. Aber wir haben mindestens fünf, und wir nutzen nur einen von ihnen, den Sehsinn. Wir schließen also etwa 80 Prozent der möglichen Informationen aus unserer Umwelt aus. Wir treffen Entscheidungen in Situationen oder über Personen auf der Basis von 20 Prozent. Vielleicht nehmen wir alles fürchterlich falsch wahr. Und abgesehen von der Information: Wir entscheiden uns nur aufgrund unseres Sehens und haben doch keinen adäquaten Blick. Wenn ich in den Wald gehe, nehme ich einen Baum durch meine Augen wahr. Und dieser visuelle Eindruck wird sofort von Charles Fosters Vorstellung eines Baums überformt. Alles kommt da rein: Meine Geschichte mit Bäumen, meine Erinnerungen von Bäumen – dabei hab ich überhaupt keine Beziehung zu dem Baum. Und das ist eine Schande. Denn dieser Baum ist viel farbenfroher, viel aufregender, viel komplexer als Charles Fosters Vorstellung von diesem Baum. Also: Mein ganzes Projekt ist eine Flucht vor meinen Vorstellungen oder Vorurteilen gegenüber Dingen. Es ist der Versuch, Dinge wahrzunehmen wie sie wirklich sind. Und es ist total schwierig. Ich hab auch unfassbar versagt, auch mit dem Buch. Aber man kann besser werden. Ich weiß nicht, ob Sie je meditiert haben. Wenn ja, dann wissen Sie: Wenn sie von Eins bis Neun zählen und umgekehrt oder Ihren Atem beobachten, ist das enorm schwierig, weil die Gedanken immer abspringen. Aber man kann über die Jahre besser werden in diesen einfachen Dingen. Genauso kann man besser werden zu beobachten, was durch die Ohren oder die Nase zu einem kommt.

Haben Sie eine Übung parat für Menschen, die in Verbindung kommen möchten?

Zwei! Die erste ist eine Meditationsübung: Schließen Sie die Augen, nehmen Sie den tiefsten Atemzug, den Sie nehmen können, und beobachten Sie die Luft, wie sie in und aus Ihrem Körper strömt. Da werden viele Gedanken mitkommen, bemerken Sie sie, aber lassen Sie sie ziehen, fühlen Sie nur den reinen Atem. So, das machen Sie ein paar Stunden. Dann gehen Sie in einen Park, kümmern Sie sich nicht darum, dass die Leute sie anschauen. Gehen Sie vorwärts, legen Sie sich auf den Boden, riechen Sie. Schließen Sie die Augen und vielleicht schaffen Sie es, vielleicht nur eine Sekunde, das Gras zu riechen, ohne sofort ihre bildliche Vorstellung von Gras darüber zu denken.