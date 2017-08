Im September 1867 veröffentlicht Karl Marx den ersten Band seiner wirkungsmächtigen Schrift "Das Kapital". Marx' Freund und Helfer, Friedrich Engels, stilisiert das Werk alsbald zur "Bibel der Arbeiterklasse", wobei getrost bezweifelt werden darf, dass das hunderte Seiten starke Konvolut tatsächlich auch von vielen Arbeitern gelesen wird. Ob der vielen Theorie gestaltet sich die Lektüre selbst für den hartgesottenen Akademiker äußerst zähflüssig. Marx' Botschaft ist indessen eindeutig: Leid und Elend der geknechteten Lohnarbeiter werden eines Tages ein Ende haben, denn der Kapitalismus wird an sich selbst zugrundegehen.

Auf einer gewissen Stufe der Reife angelangt, wird die bestimmte historische Form abgestreift und macht einer höheren Platz. Karl Marx: "Das Kapital", Dritter Band

Warum ist der Kapitalismus noch nicht untergegangen?

150 Jahre später erfreut sich der Kapitalismus nicht gerade allerbester Gesundheit – dafür war die Finanzkrise 2008 doch zu heftig. Aber immerhin: Der Totgesagte lebt. Wenngleich die Wirtschaft in Europa mit derzeit 1,6 Prozent Wachstum immer noch schwächelt, legt sie gerade in den sogenannten Schwellenländern mit 4,5 Prozent prognostiziertem Wachstum nach einer mittelprächtigen Delle wieder deutlich zu. Als einer der Motoren der Weltwirtschaft erweist sich seit drei Jahrzehnten China. Das Land ist politisch zwar immer noch dem Kommunismus verpflichtet, hat sich wirtschaftlich aber längst von den Theorien verabschiedet, die Karl Marx im "Kapital" begründete.

"Marx ist ein Kind seiner Zeit"

Nur eines von vielen Gesichtern der Armut in London, 1889 Bildrechte: IMAGO Heute plädiert Plumpe für eine strikte Historisierung von Karl Marx und dessen Theorien. Das grundlegende Problem sieht der Wirtschaftshistoriker darin, dass Marx die spezifische Situation in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts verallgemeinert. In einer Zeit, in der die kapitalistische Wirtschaftsweise in den entwickelten Staaten – allen voran in Großbritannien – zu Landflucht, Massenarmut und Hungersnöten führte. Diese krisenhafte Zeit war die Folie, auf der er sein Theoriegebäude entwickelt hat.

Von heute aus betrachtet wird allerdings deutlich, dass dieser Ausschnitt, den Karl Marx als empirische Basis seiner theoretisch-spekulativen Konzepte benutzt hat, viel zu eng gewesen ist. Und dass man die Bedingungen der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts nicht nutzen kann, um daraus eine allgemeine Theorie gesellschaftlicher Entwicklung und ökonomischer Modernisierung aufzubauen. Werner Plumpe, Wirtschaftshistoriker

Seit den Tagen, in denen "Das Kapital" entstand, so sieht es Werner Plumpe, habe der Kapitalismus unglaubliche materielle und technische Wandlungen durchgemacht. Damals dominierten Kohle und Stahl die Produktion, heute zählen IT-Unternehmen zu den teuersten Firmen der Welt, die überhaupt keine materiellen Güter herstellen. Schwere körperliche Arbeit gibt es in unseren Breiten zumindest so gut wie gar nicht mehr. Und in vielen Teilen der Welt hat sich die kapitalistische Wirtschaftsweise als wahre Wohlstandsmaschine erwiesen.

Gehen Sie mal nach Shanghai und schauen, welcher Aufschwung da möglich geworden ist. Und selbst aus Teilen Afrikas wird ja berichtet, dass sich dort die Entwicklung positiv verändert hat, weil man kapitalistische Modelle oder Ordnungselemente eingeführt hat. Werner Plumpe, Wirtschaftshistoriker

Nicht auf die Gegenwart übertragbar

"Das Kapital" von Karl Marx Bildrechte: dpa Für Werner Plumpe hat der alte Marx die technische und materielle Innovationskraft der kapitalistischen Wirtschafsweise völlig fehleingeschätzt. Neue Erfindungen, neue Produktionsmittel und Produkte – wie etwa vor 100 Jahren die Automobilindustrie oder in den letzten 40 Jahren die Computertechnologie – haben immer wieder dafür gesorgt, dass die Wertschöpfung von Neuem losging. Marx war dagegen in seiner Theorie vom "Tendenziellen Fall der Profitrate" davon ausgegangen, dass der Elan des Kapitalismus, den er ihm zunächst durchaus zugestanden hat, im Laufe der Zeit versiegen wird.



Übrigens haben auch die Planwirtschaftler der DDR darauf gesetzt, dass sie den Wettbewerb der Systeme deshalb gewinnen würden, weil der "Realexistierende Sozialismus" technisch und materiell viel schneller voranschreitet. Diesseits der Mauer, so prophezeiten die marxistischen Wirtschaftswissenschaftler, würden alsbald paradiesische Zustände Einzug halten, während jenseits davon die kapitalistischen Staaten mehr und mehr mit Unterentwicklung und Massenarbeitslosigkeit zu kämpfen hätten. Tatsächlich ist dann 1989 die DDR nicht zuletzt an ihrer maroden Wirtschaft zugrunde gegangen. Einer Situation, an der der Wirtschaftstheoretiker Karl Marx einen nicht unerheblichen Anteil hat.

Die Perspektiven, die Marx im 19. Jahrhundert hatte, sind für unsere Gegenwart wenig hilfreich, so sehr sie wissenschafts- und ideenhistorisch bedeutend sein mögen. Für eine Analyse der Gegenwart, wie überhaupt für ein Begreifen des Strukturwandels der Ökonomie in den letzten 100 Jahren, kann ich aus Marx nicht viel ziehen. Werner Plumpe, Wirtschaftshistoriker