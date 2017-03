Am Dienstagabend wurde im Altenburger Rathaus bei einer Forumsveranstaltung über Alltagsrassismus gesprochen. Geschildert wurden sowohl Erfahrungen mit Fremdenfeindlichkeit in der Stadt wie auch die Sorgen vor ethnischen Konflikten. Seit einigen Wochen schwelt dazu in Altenburg eine Debatte. Ulrich Khuon, der Präsident des Deutschen Bühnenvereins, moderierte die Veranstaltung in Ostthüringen. Etwa 150 Menschen kamen zu der Diskussion.

Typisch für das ganze Land

Die Frage, wie man mit Geflüchteten umgehen soll, hat die Menschen auseinandergetrieben und bereitet Schwierigkeiten, so Khuon. Es zeigte sich in Altenburg sowohl die Möglichkeit des Dialogs wie auch die Zerrissenheit der Debatte. Moderator Khuon sieht dies aber typisch für das ganze Land, für Diskussionen, die ebenso in Berlin und anderen Städten stattfinden könnten. Ziel müsse sein, die unterschiedlichen Diskussionsweisen zusammenzuführen und sprachfähig zu bleiben. Dabei müsse man sich durchaus auf einen langen Weg einrichten, meinte Khuon.

Diese Zerrissenheit ist kein Privileg oder Makel von Altenburg, sondern ein Charakteristikum, das wir im ganzen Land haben. Ulrich Khuon, Präsident des Deutschen Bühnenvereins

Ulrich Khuon moderierte den Abend Bildrechte: dpa Auch das Theater sieht Khuon in dieser gesellschaftlichen Verantwortung. Und gerade Altenburg zeige, dass die Künste sich hier engagieren können, was ihn, als Theatermann, besonders ermuntere. Der Finger müsse in die Wunde gelegt werden, über richtige Diskussionen könne und solle man dennoch konstruktiv im Gespräch bleiben.

Stigmatisierung

Oberbürgermeister Michael Wolf (SPD) sieht seine Stadt zu Unrecht stigmatisiert und in eine rechtsradikale Ecke gestellt, auch wenn er Fälle von Rassismus einräumte. Er startete gemeinsam mit anderen die Initiative "Wir sind Altenburg", innerhalb derer die Bürger der Stadt für demokratische Grundwerte ohne Rassismus, Extremismus und Nationalismus eintreten können. Diese Initiative rief aber auch Kritik hervor, unter anderem von Landrätin Michaele Sojka (Die Linke), die eine offene Auseinandersetzung mit Alltagsrassismus forderte.

Ich komme mir gerade vor wie ein kleines Kind, das hingefallen ist und blutet. Da kommt jemand, klebt ein Pflaster drauf und sagt: Da ist ja gar nichts. Michaele Sojka, Landrätin (Die Linke)