Die Performance "Auschwitz on the beach" auf der diesjährigen Documenta findet nicht wie geplant statt. Der Kurator der öffentlichen Programme, Paul B. Preciado, begründete die Absage am Dienstag in Kassel mit den Beschwerden und Anschuldigungen, denen sich die Veranstalter ausgesetzt sahen. Es häuften sich kritische Stimmen, die den Künstlern eine Relativierung des Holocausts vorwarfen, indem diese das Schicksal von Flüchtlingen mit der Judenverfolgung- und Vernichtung in der NS-Zeit verglichen.

Franco Berardi Bildrechte: IMAGO

Statt der Performance soll am 24. August eine Lesung mit dem italienischen Schriftsteller und Philosophen Franco Berardi unter dem Titel "Shame on uns" stattfinden, teilte eine Documenta-Sprecherin am Dienstag mit. Die ursprünglich vorgesehene Performance basierte unter anderem auf einem Gedicht von Berardi. Dieses soll nun in Kassel vorgetragen werden. Danach können die Aktiven mit den Besuchern ins Gespräch kommen, über die Performance aber auch über die zugrunde liegenden aktuellpolitischen und historischen Bezüge.



Berardi wirft in seinem Gedicht den Europäern vor, auf ihren Territorien "Konzentrationslager" einzurichten und "Gauleiter" in der Türkei, Libyen und Ägypten dafür zu bezahlen, die "Drecksarbeit" entlang ihrer Küsten zu erledigen. So schreibt er unter anderem: "Das Salzwasser hat mittlerweile Zyklon B ersetzt".