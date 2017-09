Die Documenta, die international wichtigste Ausstellung für moderne Kunst, stand in diesem Jahr vor der Insolvenz. Bei einer Sondersitzung des Aufsichtsrates wurde Ende August "die Liquidität der Gesellschaft zunächst bis Ende September 2017 gesichert", so der Aufsichtsratsvorsitzende und Kasseler Oberbürgermeister Christian Geselle (SPD) am Dienstag. Zudem seien Stadt und Land zur "Fortführung der Documenta in Kassel als Ausstellung zeitgenössischer Kunst von Weltrang" entschlossen. Die Sicherung der Zahlungsfähigkeit würde durch "Sicherheitszusagen der Gesellschafter vorbereitet", so Geselle.