Es gehe um nicht weniger, als ein ganz neues Publikum zu erreichen, sagt Kunstkritikerin und "Dogumenta"-Veranstalterin Jessica Dawson. Und zwar Hunde. Was ihr damit schon jetzt gelungen ist: Sie hat eine beachtliche Aufmerksamkeit erreicht in einer hundebegeisterten Welt. Eine Maxime der zehn Werke umfassenden Ausstellung: Kunst tiefer hängen, stellen, legen. Auf Hundeaugen- und Schnüffelhöhe eben.

Die Idee ist: Es soll eine Show für Hunde sein. Es ist an der Zeit, den Hunden zurückzugeben. Mein Hund Rocky ist einer der Kuratoren und hat die Ausstellung mit inspiriert. Er hat mir bei unseren Galerie-Spaziergängen so viel über das Betrachten beigebracht, dass ich dachte: Es ist an der Zeit, zurückzugeben.

Hundebesitzerin Sally ist mit ihren Hunden Precious und Rusty unterwegs. "Kostbar" also heißt der eine, "Rostig" der andere. Sie hat leichte Zweifel, ob die Welt der Hunde das künstlerische Angebot auch wirklich zu würdigen weiß: "Ich glaube, sie mögen es mehr, an meiner Seite zu sein, als wirklich Kunst zu erleben. Sie werden gerne mitgenommen, also: hingehen, klar, das gefällt ihnen. Aber sich die Kunst anzusehen - also, ich weiß nicht."

Jessica Dawson aber scheint es ernst zu meinen. So ernst, dass es zu der lediglich bis Sonntag laufenden Ausstellung auch ein umfangreiches Manifest gibt. 78 Millionen amerikanischer Hunde hungerten nach Kultur, so heißt es darin. Diese Kunstbegierde kann auch einen ganz eigenen hündischen Ausdruck finden.

Dawson hat als Kunstkritikerin und Professorin gearbeitet. Sie kennt also die Gesetze des Kunstbetriebes und der Kunstvermarktung. Offen bleibt, ob sie diese Gesetze genussvoll unterläuft. Oder sich einfach nur auf die erste Kunstausstellung für Hunde in den USA freut.

Für Deutschland ist eine "Dogumenta" nichts Neues. So war schon 2012 in Frankfurt am Main eine Ausstellung selben Titels zu sehen. In New York verspricht die menschliche Kuratorin Dawson, es werde eine geradezu erstaunliche Vielfalt gezeigt. Darunter eine pigment-beschichte kleine Skulptur.