Schon vor der Eröffnung am 30. Oktober macht das Internationale Leipziger Festival für Dokumentar- und Animationsfilm DOK mit einer Zugabe und einem Rekord auf sich aufmerksam. Die Ausgabe zum 60. Jubiläum startet bereits am 27. Oktober mit einer filmischen Zeitreise in die Festivalgeschichte. Dazu gibt es außerdem drei Salongespräche.

113 Premieren im Jubiläumsjahrgang

Festival-Direktorin Leena Pasanen Bildrechte: DOK Leipzig 2017 / Susann Jehnichen Nach diesem Prolog soll es unter dem Motto "Nach der Angst" mitten hinein in die Gegenwart gehen. Direktorin Leena Pasanen sagte bei der Vorstellung des Programms, sie freue sich besonders, dass 113 internationale Premieren auf dem Festival zu sehen sind. Die hohe Zahl sei wichtig, denn sie lasse auf dessen Status schließen.



Leipzig richte nach Amsterdam das zweitgrößte Dok-Festival in Europa aus und biete traditionell dem politischen Dokumentarfilm eine Bühne. Tatsächlich spielt das Festival-Motto laut Pasanen auf das an, "was wir als Schattenseiten der Globalisierung gerade erleben" - und geht zugleich darüber hinaus. Die Flüchtlingsströme, auf die mit neuen Mauern in Afrika oder Mexiko reagiert würde, der neue Nationalismus - all das sei Ausdruck eines Klimas der Angst, in dem wir lebten, nicht nur in Sachsen, Deutschland oder Europa, sondern weltweit. Deswegen müssten wir uns Pasanen zufolge fragen: "Wie konnte es so weit kommen und vor allem, wie kommen wir aus diesen ganzen Ängsten gegen andere Menschen oder deren Religionen wieder raus?" Viele Filmemacher beschäftigten sich genau mit diesen beiden Fragen.

"Montags in Dresden" und ein Jahr nach Trump

Die Zuschauer erwartet ein Programm mit 340 Filmen aus 57 Ländern, ausgewählt aus mehr als 2.000 Einsendungen. Darunter sind 113 Premieren. Bildrechte: DOK Leipzig 2017 / Susann Jehnichen Dazu gehören etwa die beiden deutschen Beiträge "Montags in Dresden" und "Wildes Herz". Regisseurin Sabine Michel porträtiert in der MDR-rbb-Koproduktion drei Teilnehmer der Pegida-Demonstrationen, über ein Jahr war sie mit ihnen unterwegs und erkundete ihren persönlichen Gründe. Schauspieler Charly Hübner begleitete hingegen fü "Wildes Herz" die Punkband "Feine Sahne Fischfilet" bei deren Engagement gegen Neonazis. "Montags in Dresden" läuft im Internationalen Programm, "Wildes Herz" im Deutschen Wettbewerb. Den Blick weiten die Filme im Länderfokus Georgien, die zeigen, wie die nationale Neuerfindung dort vonstatten ging. In "Filmmakers Unite" setzen sich US-Filmemacher knapp ein Jahr nach dem Amtsantritt mit dem Phänomen Trump auseinander und damit, wie dieser Präsident das Land verändert hat. Kompiliert wurde dieser Film von Jay Rosenblatt, dem das Festival auch eine Hommage widmet.

Das Festivalprogramm kombiniert Pasanen zufolge Aktualität und Rückschau. 100 Jahre nach der Oktoberrevolution in Russland ergründet eine Retrospektive die Bildsprache des Kommunismus auf seine Strategien der Machtrepräsentation hin.

Eröffnung mit Hochstapler-Geschichte im Kino und im Hauptbahnhof

"Betrug" - Vom Sofa aus erzählt Bildrechte: David Spaeth Eröffnet wird das Festival weder mit einem klassischen Dok-, noch mit einem Animationsfilm, sondern laut Pasanen mit einem "unkonventionellen Krimi, der vom Sofa aus erzählt wird und zunehmend seine Raffinesse entfaltet". In "Betrug" erzählt der Münchner Regisseur David Spaeth die Geschichte eines Hochstaplers aus Halle an der Saale, dessen Freude am Täuschen ins Kriminelle umschlägt. Letztlich motiviert ihn der Druck, dazugehören zu wollen. Der Eröffnungsfilm wird am 30. Oktober bei freiem Eintritt auch in der Osthalle des Leipziger Hauptbahnhof gezeigt.

New-Wave-Musikerin Anne Clark gehört zur Jury. Bildrechte: Diego Franssens Danach startet das Programm mit 340 Filmen aus 57 Ländern, 166 davon konkurrieren in der offiziellen Auswahl um die Tauben. Der MDR stiftet auch in diesem Jahr die mit 10.000 Euro dotierte Goldene Taube in der Kategorie Internationaler Wettbewerb langer Dokumentar- und Animationsfilm und den mit 3.000 Euro dotieren Preis Bester Osteuropäischer Film. Zur Festival-Jury gehört in diesem Jahr unter anderem auch die New-Wave-Musikerin Anne Clark.