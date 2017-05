Festivalprogramm vorgestellt DOK Leipzig stellt sich der Angst

Das Leipziger Festival für Dokumentar- und Animationsfilm (DOK) will in diesem Jahr den Finger nicht nur auf aktuelle und vergangene Wunden legen, sondern auch mögliche Zukunftsszenarien betrachten. Festivaldirektorin Leena Pasanen gab daher am Dienstag in Leipzig das Motto der 60. Ausgabe des DOK Leipzig bekannt: "Nach der Angst". Im Fokus sind die gesellschaftlichen Verwerfungen und politischen Erschütterungen, die sich seit geraumer Zeit global zeigen.

In Zeiten, in denen viele politische Fundamente ins Wanken geraten, wollen wir fragen: Was kommt nach der Angst? Leena Pasanen, DOK-Festivaldirektorin

Gerade am Standort des Festivals, das auf eine Geschichte bis in die DDR-Zeit zurückblickt, ist die Frage nach den Folgen umfassenden Wandels und den damit einhergehenden Ängsten relevant. Direktorin Leena Pasanen verweist darauf, dass man in dem Festivalprogramm Werte hochhalten wolle, "welche die Festivalgründer zu verteidigen suchten: Meinungsfreiheit, Kunstfreiheit und Menschenwürde".

Ralph Eue Bildrechte: DOK Leipzig/Susann Jehnichen Filme sollen nicht in Angst erstarren sondern die Vorstellbarkeit eines Zustandes nach der Angst auf die Leinwand bringen. Das ist es, wonach wir im aktuellen Programm und in den Sonderprogrammen suchen: Arbeiten aus der Vergangenheit darzustellen die sich aber in die Gegenwart hinein transponieren lassen, um daraus als Publikum Schlüsse für sich selber, hoffentlich produktiv, ziehen zu können Ralph Eue, Programmchef beim Festival

Schwerpunkte: Oktoberrevolution 1917 und Georgien

Die Macht der Bilder: Lenin Bildrechte: IMAGO Ereignisse mit globalen Auswirkungen gab es in der Menschheitsgeschichte schon immer. Eines davon war die russische Oktoberrevolution vor 100 Jahren. Sie ist ein thematischer Schwerpunkt des Festivals. Aufgezeigt wird die damals eingesetzte Politik der Bilder der kommunistischen Herrschaft, eine Methode, die bis heute im Einsatz ist, auch wenn sich die Medien durch Fernsehen und Internet gewandelt haben und mittlerweile alle gesellschaftlichen und politischen Fraktionen diese meinungsbeeinflussende visuelle Herangehensweise nutzen.



Ebenfalls ein Schwerpunkt der DOK Leipzig ist das Land Georgien. Obwohl dieser Länderschwerpunkt eigenständig gesetzt ist, gibt es Überschneidungen zum diesjährigen Festivalmotto "Nach der Angst", sowohl historisch wie auch aktuell. Die ehemalige Sowjetrepublik im Kaukasus weist einen beachtlichen Output an Filmkunst auf. Eine Auswahl davon wird in Leipzig zu sehen sein.



Realitätsflucht durch Computerspiele oder Rollenspiele wird in der filmischen Auseinandersetzung mit diesem Thema im Jugendprogramm betrachtet. Wo liegen die Ursachen dieser Weltfluchten, wo die Potentiale im Entstehen neuer Realitäten und der Freisetzung von Kreativität?

Konstanz und Neuerungen

Das Festival startet 2017 in personeller Umbesetzung. Nach 26 Jahren kehrte Grit Lemke, zuletzt Leiterin des Filmprogramms, dem DOK Leipzig den Rücken. Ihr Nachfolger ist Ralph Eue. Laut den Veranstaltern werde sowohl die Konstanz der erfolgreichen Vergangenheit bewahrt wie auch Weiterentwicklungen angedacht. Gezeigt werden in Leipzig vom 30. Oktober bis 5. November mehr als 300 Filme.