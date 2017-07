MDR KULTUR-Sommerserie "Wenn der Berg ruft": Der Dolmar

Als einzeln aufragender Berg am Südhang des Thüringer Waldes (nördlich von Meinigen) bietet der Dolmar eine großartige Rundumsicht. Als erloschener Vulkan ist er geologisch einmalig in der Gegend. Mit seinen über 700 Metern Höhe hat er in seiner aktiven Zeit vor Millionen Jahren gewiss für sehr viel dicke Luft und feurige Lavaströme gesorgt.