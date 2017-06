Er ist wieder da, der charismatische Soziopath Sherlock, der so geniale Schlussfolgerungen aus scheinbar nebensächlichen Details gewinnt und der es nicht nur seinen Feinden sondern auch Freunden so gerne schwer macht. So ist er bei vielen einfachen Polizisten unbeliebt, gilt dort eher als ein schwer gestörter und unzuverlässiger Psychopath.