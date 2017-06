Über dieses Thema berichtet MDR KULTUR auch im Radio: ► Spezial | 20.06.2017 | 18:05-19:00 Uhr



Geplante Themen:



● Wie zeitgemäß sind die Freimaurer?

● 300 Jahre Freimaurer - Ein Überblick

● Auf den Spuren der Freimauer in Leipzig

● Dichtung und Wahrheit über die Freimauer

● Spurensuche nach den Freimaurern im Gebäude der Leopoldina Halle

● Was treibt, was treiben die Freimauer in Mitteldeutschland?